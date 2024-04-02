Преодолел расстояние в 1200 км? В России назвали украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане

Нефтеперерабатывающий завод в Татарстане атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne. Эта БПЛА является разработкой украинской компании "Ukrjet".

Об этом заявили российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что UJ-22 Airborne находится на вооружении ВСУ с 2020 года.

Согласно информации росСМИ, дрон переносит не менее 20 кг взрывчатки, размах крыльев составляет 4,6 метра, а дальность полета – до 800 км.

В то же время следует отметить, что расстояние от границы Украины до Елабуги, где раздались взрывы, по трассе составляет 1593 км, а по прямой – 1237 км.

Отметим, что многоцелевой беспилотный авиационный комплекс UJ-22 Airborne был впервые представлен 16 июня 2021 года на международной выставке вооружений "Оружие и безопасность – 2021". Максимальная скорость БПЛА – 160 км/ч. Максимальная высота полета – 6000 м. Может работать как в простых, так и в сложных метеоусловиях.

28 февраля 2023 года россияне сообщали о падении этой модели дрона в 100 км от Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 2 апреля в особой экономической зоне Елабуга в республике Татарстан (РФ) раздались взрывы. Местные жители пожаловались на атаку дронов.

– В сети появилось видео момента поражения дроном нефтеперерабатывающего завода "Елаз-Нефтепродукт" в Татарстане (РФ). Беспилотник попал в одно из построек предприятия, над которым после взрыва в небо поднялся огненный "гриб".

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