'Такого никогда не было': в России заговорили о необходимости бросить на войну против Украины срочников. Видео

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев пожаловался, что солдаты срочной службы в РФ недостаточно долго находятся в армии. Более того, на фоне огромнейших потерь путинской армии в Украине он забился в истерике, мол, почему срочников не бросают на фронт.

Видео дня

Пропагандист выдал, что государство-террорист Россия должно ежегодно проводить сборы для тех, кто прошел срочную службу. Фрагмент очередного истерического припадка Соловьева опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Соловьева, срочная служба в армии РФ на год – это "либеральная блевотина" и "шизофрения". Он предложил, чтобы все россияне после армии проходили ежегодные сборы по несколько месяцев.

"Год службы – это бред собачий. Надо от этого отказываться, это шизофрения. Ну, какой год службы? Если уж год службы, то делать, как в Израиле, когда после этого несколько месяцев каждый год продолжаешь службу на сборах. Год службы – это либеральная блевотина", – выдал пропагандист.

Также он возмутился тем, что срочников якобы не бросают на убой в Украину. Стоит отметить, что в порыве истерики Соловьев забыл правила кремлевской методички и произнес слово "война", за что в РФ полагается ответственность.

"Это вообще первая война, когда мы воюем без молодых, условно, говоря, без срочников. Такого вообще никогда не было!" – пожаловался Соловьев.

Напомним, один из главных пропагандистов России Владимир Соловьев активно призывает отправлять на фронт солдат срочной службы и выступает против ЛГБТ. Однако оба его сына призывного возраста, которые ведут либеральный образ жизни за границей, не спешат на войну.

Ранее Соловьев вновь впал в истерику и набросился на Украину, обвинив нашу страну в ликвидации российских террористов. Рупор Кремля разразился угрозами и размечтался об ударах по правительственному кварталу в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфирах Соловьева впервые заговорили о том, что Россия может потерпеть поражение в войне против Украины. В то же время "эксперты" в московской студии привычно размышляли о ядерном ударе России по другим странам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!