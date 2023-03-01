Это опасная ситуация: на шоу Соловьева заговорили о поражении России в войне с Украиной. Видео

В эфире у одного из топ-пропагандистов РФ Владимира Соловьева впервые заговорили о том, что Россия может потерпеть поражение в войне против Украины. В то же время, "эксперты" в московской студии привычно размышляли о ядерном ударе России по другим странам.

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Сам же Соловьев в очередной раз "брал" Киев и Ивано-Франковск и грозил Европе, что "на Украине Россия не остановится". Фрагмент пропагандистского ток-шоу появился в сети.

"У Соловьева ВПЕРВЫЕ заговорили о проигрыше в войне. И что он допустим. Напомню, у этого пропаганд*на никто просто так ничего не говорит. В Кремле понимают, что даже выйти на границы Донецкой и Луганской областей – это сверхсложная задача. Войну проще остановить", – прокомментировали происходящее в эфире федерального телеканала "Россия 1" в одном из украинских пабликов.

В опубликованном отрывке пропагандистской "пятиминутки ненависти" сам Соловьев вдруг отступил от привычной риторики о тотальном превосходстве российских вооружений над западными. Он опроверг заявления президента РФ Владимира Путина, собравшегося "щелкать американские системы Patriot", призвав относиться к технике НАТО "серьезно".

"К технике НАТО надо относиться серьезно. Не надо недооценивать. Западники регулярно устраивают шумиху, делая вид, а на самом деле уже затащили немало чего. И ребята на передовой, которые сталкиваются с западной техникой, они не очень любят, когда здесь рассказывают, что "да это все пустяки"... Это все не пустяки! Я не понимаю, почему, когда все знают, как идут эшелоны с танками, с боеприпасами – и мы наблюдаем, как они приходят и разгружаются. Я не понимаю замысла", – заявил Соловьев.

В то же время российский политолог и политтехнолог Дмитрий Куликов (уроженец украинского города Шахтерск в Донецкой области) снова завел "песню" о ядерном ударе, который РФ якобы может нанести по западным странам.

"До многих доходит то, что говорил президент и что сейчас предъявлено. Что никто с вашими танчиками сражаться не будет", – начал привычный монолог он.

Но Соловьев его перебил, намекнув на то, что Запад давно не боится очередных "красных линий", начерченных Кремлем.

"Американцы взорвали наш газопровод и мы никак не ответили. Они нам реально не верят. Они считают, что ничего страшного не будет. Что можно продолжать. Вся европейская политика - сборище разнообразных дебилов", – со свойственной "загадочной русской душе" лексикой прокомментировал пропагандист слова Куликова.

"С одной стороны дебилы, а с другой, как любит говорить Семен Аркадьевич Багдасаров (еще один российский политолог, завсегдатай эфиров Соловьева. – Ред.)– не надо их недооценивать. У нас сейчас все равно никаких вариантов нет. У нас только вперед, только вперед. Дойдем до ядерного конфликта - там будет видно", – парировал Куликов.

А вот российский режиссер Карен Шахназаров, известный своими украиноненависническими заявлениями, вдруг усомнился в способности РФ победить в войне против Украины. Он вдруг признал, что украинцы – не смешные глуповатые провинциалы, а сильный противник. Да и внутри России, по его словам, царит далеко не такое "единение", как уверяют в Кремле.

"Это действительно ситуация, которая, ну да, она грозит нам самыми тяжелыми последствиями в случае нашего проигрыша. Проигрыш надо допускать. Я не согласен с теми, кто говорит "Не надо, мы победим!" Не знаю. Я не знаю... К Украине надо относиться и к Зеленскому надо относиться серьезно. Он опасен. Он не прост. Он энергичен. Он в этой истории играет большую роль. Надо, мне кажется, в этой ситуации определиться и понимать, что ситуация для нас опасная. Не надо обольщаться, что сегодня, мол, стабильно. Стабильно - это да. Но слушайте, общество стабильно в 1916 году было еще. А потом - раз! - и выяснилось, что нестабильно. Это опасная ситуация", – выдал Шахназаров.

Соловьев, в свою очередь, привычно начал "брать" Киев и Ивано-Франковск, которые почему-то стали "русскими землями". По его словам, российская армия, которая уже год демонстрирует всему миру свою реальную "мощь", "на Украине не остановится".

"России никогда ничего просто так, легко не давалось. Поэтому здесь очень важно не шапками закидать, а понимать, что делать, как делать и быть беспощадными, в первую очередь, к себе... Я считаю, что нам надо создавать, например, армию "На Киев!". Нам надо создавать армию "На Ивано-Франковск!". Прямо говорить: наша задача – освобождение исторических русских земель от нацизма. Для этой цели, если нам нужно собрать 100 тысяч людей по России и по всему миру, которые хотят плечом к плечу, добровольцев – 100 тысяч, 200, 300, миллион, вот сколько надо! Для того, чтобы решить эту задачу. При этом внутри страны восстанавливать структуру "Смерша" ("Смерш" (сокращение от "Смерть шпионам!") — название ряда контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны. - Ред.). Нельзя играть на "ничеечку". И Запад должен понимать: мы не остановимся на Украине", – заявил Соловьев.

Беспочвенная бравада пропагандиста вызвала недоумение даже у его гостей. К примеру, Шахназаров поинтересовался, почему в войне России "с НАТО" до сих пор не захвачены в плен "иностранные наемники", которые, по версии пропаганды, воюют с РФ вместо украинцев.

"Володь, а ты вот ездишь... Где пленные наемники? Должны же быть? Просто интересно", – с ухмылкой поинтересовался Шахназаров.

"Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что тогда меня будут цитировать все, и говорить, что это сказал Соловьев. Я вам скажу так: они попадались... Я вам скажу так: их документы имеются", – ответил "завсегдатай" передовой Соловьев.

Напомним, ранее пропагандист Соловьев вспомнил о виллах в Италии и объяснил их арест тем, что он еврей. Уже не в первый раз пропагандист впал в истерику и взялся оскорблять страны Запада из-за того, что он был включен в санкционные списки. Впрочем, уверен Соловьев, причиной тому не его участие в распространении лжи, поддержке войны и разжигании ненависти к другим народам и государствам, а в его национальности. "Нам, евреям, не привыкать, что европейские нацисты нас лишают собственности", – заявил пропагандист.