Сын Януковича получил российское гражданство: в РФ раскрыли, чем он занимается

Сын президента-беглеца Виктора Януковича получил гражданство страны-террориста России. Кремлевские пропагандисты утверждают, что смена гражданства Александра Януковича подтверждается соответствующими документами.

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Также в документах говорится, что сын Януковича занимается бизнесом на территории РФ. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Кремлевские рупоры заявили, что Александр Янукович занимается в России бизнесом. Согласно документам, еще 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию.

Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.

Стоит отметить, что еще в 2022 году совет Европейского Союза ввел новые санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра. Ограничения введены из-за "их роли в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и стабильности и безопасности государства".

Последний раз послы Евросоюза продлевали санкции против Януковича и его сына накануне полномасштабного вторжения России в Украину – 23 февраля. Тогда ограничения для самого Януковича продолжили всего на 6 месяцев вместо обычного года.

Напомним, в Украине собираются национализировать активы стоимостью более 100 млн грн бывшего руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича Вячеслава Заневского, который перешел на сторону агрессора и прячется в России.

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