Пропагандист Марков эпически опозорился, выдав сына Порошенко за сына Пескова: фотофакт

В стране-агрессоре России ни дня не проходит без курьезов. На этот раз эпически опозорился кремлевский политолог и пропагандист Сергей Марков.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL. Так, Марков изложил в своем Telegram-канале пост с фотографией сына пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко Алексея, дающего присягу во время службы в армии.

При этом он утверждал, что на снимке якобы сын спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова – Николай. Более того, по словам пропагандиста, сын Пескова якобы служил в рядах ППК "Вагнер" и якобы был на войне в Украине.

Пользователи соцсетей, в отличие от Маркова, узнали сына пятого президента и самого Порошенко, стоящего на снимке позади него. Они начали насмехаться над пропагандистом, который уже поспешил заявить, что будет разбираться, кто же его так подставил.

Напомним, кремлевский пропагандист, "военкор" Дмитрий Стешин был осмеян в сети за "мифический" рассказ о Германии, якобы замерзающем без российского газа. Он утверждает, что на улицах этой страны вроде бы не осталось палок, поскольку немцы их якобы "стопили в каминах".

Как сообщал OBOZREVATEL, Соловьев пригрозил Польше ударом, объяснив, что РФ якобы "жалеет" только Украину, "братский народ", а в отношении других стран долго не будет думать.

Депутат госдумы РФ призвал "стереть с земли Великобританию" как главного "подстрекателя" в Европе.