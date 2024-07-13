'Свои же грохнут': россияне отреагировали на заявление Буданова о покушении на Путина

Руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов заявил, что на российского диктатора Владимира Путина было предпринято несколько попыток покушения. Россияне уже отреагировали на эти слова, предвидя, что их лидера "грохнут свои же".

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Соответствующие комментарии они оставляют в соцсетях. Так, Буданов отметил, что попытки покушений, к сожалению, не удалось реализовать.

Он также убежден, что после длительного пребывания у власти Путин потерял статус компромиссной фигуры для всей российской элиты. Однако из-за его долгого срока правления, многие россияне озабочены возможными последствиями потери стабильности.

Он сказал, что когда Путин умрет, он представляет, что реакция будет похожа на смерть советского диктатора Иосифа Сталина в 1953 году. Для людей в Советском Союзе в то время "весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше", сказал Буданов.

В России такие заявления расценили как потенциальные угрозы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выступил с ответным заявлением. Он издал, что безопасность диктатора "обеспечивается на должном уровне".

Тем временем россияне в комментариях разделились на два лагеря. Одни стали выражать похвалу российскому лидеру и свою любовь к нему, в то время как другие высказали предположение, что Путина могут убить его сограждане.

Напомним, еще в 2022 году в ГУР заявляли, что одно из неудачных покушений на российского диктатора совершили "представители Кавказа" в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину. Впоследствии, по данным разведки, произошло еще несколько попыток, которые тоже потерпели неудачу.

О покушениях на диктатора писали и западные СМИ. В частности, осенью 2022 года британская The Sun сообщила, что на тот момент Путин пережил уже шесть покушений и настолько боится за свою жизнь, что окружил себя командой элитных снайперов. В то же время он якобы испытал попытку покушения, когда передвигался в своем лимузине 14 сентября.

Издание утверждало, что в транспортном средстве диктатора якобы раздался "громкий удар" в левое переднее колесо, когда он проезжал по Москве, после которого последовал "сильный дым". По данным СМИ, сам Путин не пострадал, но после происшествия произошли многочисленные аресты сотрудников его службы безопасности, ведь о маршруте передвижения диктатора знали ограниченный круг лиц.

В России об этих случаях предпочитают не упоминать, однако некоторые факторы косвенно подтверждают, что Путин серьезно боится за свою жизнь. К примеру, в середине июня стало известно, что российский диктатор начал совершать перелеты внутри РФ в сопровождении истребителей. Ранее к таким мерам предпринимался он только во время зарубежных визитов.