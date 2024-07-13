У Путина засуетились после слов Буданова о покушениях на жизнь диктатора

В России всполошились после слов начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что на российского диктатора Владимира Путина было совершено несколько неудачных покушений. Опровергать это бросился лично пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Видео дня

Он выдал, что безопасность диктатора "обеспечивается на должном уровне". Заявление Пескова тиражируют пропагандистские СМИ РФ.

После заявления Буданова о том, что украинской разведке известно о нескольких неудачных попытках покушений на Путина в Кремле не на шутку всполошились. Уверять, что диктатору ничего не грозит и он просто купается в лучах "всенародного обожания" бросился сам Песков.

При этом он снова взялся кивать на Украину.

"Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне", – разносят пропагандисты РФ цитату Пескова.

Примечательно, что подобным образом перевирают слова Буданова практически все прокремлевские СМИ РФ. Они в новостях о сказанных начальником ГУР словах неизменно отмечают, что эти неудачные попытки якобы совершала Украина руками своих спецслужб – и глава ГУР это "признал". Хотя ничего подобного Буданов не говорил.

Напомним, еще в 2022 году в ГУР заявляли, что одно из неудачных покушений на российского диктатора совершили "представители Кавказа" в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину. Впоследствии, по данным разведки, произошло еще несколько попыток, тоже потерпевших неудачу.

О покушениях на диктатора писали и западные СМИ. Так, осенью 2022 года британская The Sun сообщила, что на тот момент Путин пережил уже шесть покушений и настолько боится за свою жизнь, что окружил себя командой элитных снайперов. В то же время он все же якобы пережил попытку покушения, когда передвигался в своем лимузине 14 сентября.

Издание утверждало, что в транспортном средстве диктатора якобы раздался "громкий удар" в левое переднее колесо, когда он проезжал по Москве, за которым последовал "сильный дым". По данным СМИ, сам Путин не пострадал, но после происшествия последовали многочисленные аресты сотрудников его службы безопасности, ведь о маршруте передвижения диктатора знал ограниченный круг лиц.

В России об этих случаях предпочитают не упоминать, однако некоторые факторы косвенно подтверждают, что Путин всерьез боится за свою жизнь. Так, в середине июня стало известно, что российский диктатор начал совершать перелеты внутри РФ в сопровождении истребителей: ранее к таким мерам предосторожности он прибегал только во время зарубежных визитов.