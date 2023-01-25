'Свинью раскрасили в желто-синий и выпустили': оккупант рассказал жене, как праздновал Новый год и вспомнил о Макеевке. Перехват

Армия страны-агрессора в прямом смысле слова сходит с ума на войне в Украине. Оккупанты уже красят то камни, то свиней.

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Об этом российский военный признался в разговоре с женой. Он также упомянул о ликвидации солдат РФ в Макеевском ПТУ. Разговор перехватило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"На Новый год свинью разукрасили в сине-желтый, короче, повесили флаг, на колоночке включили гимн российский. Я короче весь Новый год пел", – рассказал оккупант.

Супруга упрекнула его, мол, "макеевские" уже нагулялись на Новый год, попав под массовый обстрел:

"Одни вон уже навеселились. Отстреляли их", – сказала женщина.

Мужчина ответил, что "их по-любому подставили". По его мнению, местные жители.

"И у нас все с телефонами ходят, ниче, все нормально", – добавил он.

"Ну да, они ж в самой Макеевке были, еще и в ПТУ сидели..." – поддержала его супруга, подчеркнув, что перемирия между Украиной и Россией быть не может.

Также она рассказала, что местные волонтеры собирают гуманитарную помощь для оккупантов.

"Вот привезли нам 20 балаклав, носков и все…" – ответил на слова супруги оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оккупант рассказал о потерях среди "мобиков" в Ульяновске, которые еще ни разу не были в зоне боевых действий. По его словам, "подготовка" солдат состоит из вечных пьянок и драк, которые заканчиваются довольно плачевно.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее военный преступник РФ рассказал жене, что его подчиненные под действием наркотиков чуть не забрели на позиции Вооруженных сил Украины. Солдаты ВС РФ не имеют самого элементарного обеспечения и навыков. Более того, на фронте у них нет еды. Об этом рассказал еще один оккупант. Он признался, что для того, чтобы прожить, мобилизованные ходят по подвалам и погребам украинцев в поисках еды.

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