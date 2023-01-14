'Обкурились и глаза, как у кроликов': оккупант рассказал жене, как его подчиненные под наркотиками чуть не забрели на позиции ВСУ. Перехват

Российские оккупанты от безысходности поражения на войне в Украине начинают прибегать к употреблению наркотических веществ. Один из них лично признался в этом.

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Военный преступник РФ рассказал жене, что его подчиненные под действием наркотиков чуть не забрели на позиции Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует аудиоперехват разговора женщины с подругой, которой она пересказывала откровения мужа. Запись опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"А Паша, знаешь, что мне сказал, значит, он ширнулся, б*ять, и его наверное наказали…он же не штурмовик, он же шахтер. Ну вот Павлик говорит: "Валя, ты не поверишь, мои долб*ебы пообкуривались вчера, они глаза, а в них них*я, какие-то кролики-зайчики... "Суда", а шо за "Суда", х*й его знает, и Паша тащил. А я говорю, нах*я ты тащил? Говорит, так он бы на украинскую позицию пошел. Он идет в другую сторону, в посадку, до этих, долбо*бов", – говорит женщина.

В то же время, армия страны-агрессора России в очередной раз доказывает несоответствие своему титулу "второй в мире". Солдаты ВС РФ не имеют самого элементарного обеспечения и навыков. Более того, на фронте у них нет еды.

Об этом рассказал еще один оккупант. Он признался, что для того, чтобы прожить мобилизованные ходят по подвалам и погребам и украинцев в поисках еды. Военные считают, что руководство ВС их просто бросило на погибель.

А несколько ранее мобилизованный в российскую армию и прибывший в Украину воевать эмоционально поделился с женой опасностями, которые подстерегают его на каждом шагу. Впоследствии сорвавшись на истерику, он признался, что живым домой вернуться способен только "супермен".

Как сообщал OBOZREVATEL писал, что россияне, ставшие жертвой "частичной мобилизации" жалуются на свою жизнь в луганских лесах. Там "мобики" не только мерзнут, но и сетуют, что из-за решений гениального командования ВС РФ вынуждены арендовать на несколько дней жилье у местных, чтобы помыться и постирать вещи.

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