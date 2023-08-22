Существуют десятки неприкрытых маршрутов на Москву: в России серьезно забеспокоились из-за возможной атаки украинских дронов 24 августа

В России на территории Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской и Тульской областей проходит ряд проверок ракетных дивизионов, отвечающих за оборону воздушного пространства вверенных им участков и в первую очередь Москвы. Судя по результатам, украинские операторы дронов располагают десятками неприкрытых маршрутов на российскую столицу.

Видео дня

Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из спецслужб. Отмечается, что в России серьезно обеспокоились из-за возможной атаки на Москву украинских беспилотников в День Независимости, 24 августа.

Сегодня частыми гостями российской столицы стали украинские "бобры" – именно такое название носят дроны большой дальности. Они выполнены по аэродинамической схеме "утка" из малозаметных для радаров материалов и оснащены несколькими системами наведения – спутниковой и инерциальной. Кроме того, летят они на низкой высоте, на которой их не могут уловить радары, и могут преодолеть 1000 км. Исходя из того, что украинским дронам дважды за три дня удалось попасть в одну и ту же башню "Москвы-сити", они действительно обладают крайне надежной и устойчивой к помехам навигационной системой. Именно украинских "бобров" так боятся в российской столице.

По словам автора Telegram-канала, проверка российских дивизионов ни по одному из указанных выше направлений не обошлась без серьезных замечаний.

Есть две основные причины неспособности российских ПВО справиться с воздушными угрозами со стороны украинских "бобров":

недостаточное количество вооружения и техники ввиду перемещения значительного количества сил и средств в "зону проведения СВО";

существенное количество технических неисправностей, обнаруженных в работе командных пунктов, пусковых установок и радаров (многие физически устарели и требуют срочной замены или капитального ремонта).

"Если с первым пунктом все понятно, то со вторым история довольно комично-трагическая. Обнаружено, что существенная часть запчастей и деталей была передана для ремонта техники, находящейся в зоне проведения СВО. Проводилось это без соответствующего документального оформления, а мотивировалось тем, что там идет война и запчасти нужны "на вчера", – отметил автор канала.

Также, существенная проблема российских радаров заключается в неспособности выявить надвигающуюся угрозу. Имеющиеся средства могут "уловить" объект на высоте более 100-150 м, а украинские дроны-камикадзе летят ниже.

"По словам проверяющих, военнослужащие одного из расчетов ПВО признались, что один из дронов-камикадзе пролетел буквально над их головами, и все, что они смогли сделать – это проводить его взглядом. Компьютер не обнаружил угрозы", – рассказал автор Telegram- канала.

Не помогут российским ПВО справиться с украинскими "бобрами" и антидроновые ружья, на закупку которых в России сейчас тратятся миллиарды бюджетных средств.

Военные эксперты считают, что все предыдущие атаки БПЛА на Москву не имели своей целью поразить какой-либо объект, а скорее использовались как разведывательные, для обнаружения "дыр" в воздушном пространстве.

Результаты проверок российских ПВО демонстрируют, что таких "дыр" много, и украинские операторы "бобров" располагают десятками неприкрытых маршрутов на российскую столицу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 22 августа Москву снова атаковали неизвестные БПЛА. Все аэропорты российской столицы закрывали вылеты и посадку.

11 августа закрыли небо над аэропортом "Внуково", действовал режим "Ковер". Также было закрыто воздушное пространство над аэропортом Калуги. Позже в российской столице, а также в Красногорске Московской области заявили о взрывах.

Разведка Британии заявила, что атаки участивших в последнее время на всей территории России беспилотников, в том числе и в ее столице Москве, имеют важное стратегическое значение. Ведь кремлевский диктатор Владимир Путин, наверное, был убежден, что его кровавая война в Украине не повлияет на россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!