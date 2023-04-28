Получил 100 тысяч рублей: в России выплатили компенсацию студенту, которого ошибочно обвинили в поджоге военкомата

В стране-агрессоре России выплатили компенсацию студенту, которого ложно обвинили в поджоге военкомата в Нижнем Новгороде. 19-летнего Артема Лебедева задержали 24 сентября и обвинили в том, что он бросил в здание, откуда "мобиков" отправляют на войну в Украину, "коктейль Молотова".

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Об этом сообщает российское издание "Настоящее время". Как пишут россияне, Лебедев провел несколько дней в СИЗО, а потом его отпустили.

Суд посчитал, что к инциденту он не причастен. Однако студенту этого показалось мало – он решил отсудить у минфина страны-агрессора 300 тысяч рублей, ссылаясь на то, что во время расследования находился "в тяжелом психологическом состоянии".

Также он заявил, что испытывал буллинг с социальных сетях, а также в университете.

В итоге Канавинский районный суд Нижнего Новгорода решил, что страна-агрессор должна выплатить россиянину всего 100 из 300 тысяч рублей.

Как пишет издание, ранее в российском генштабе заявили, что поджог военкоматов в РФ будет расцениваться как теракт. За это житель страны-агрессора может отправится в тюрьму на 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военкомат подожгли в Саратовской области РФ. Неизвестные пытались устроить пожар в кабинете дежурного – там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, вероятно, масла.

Также загорелось здание военкомата в Заводском районе российского города Кемерово. В РФ пожаловались, что военкомат "подвергся атаке неизвестного, бросившего в здание бутылку с зажигательной смесью".

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