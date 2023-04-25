В Москве студентам вузов начали раздавать повестки, силовики устраивают облавы – СМИ

В Москве стали вручать повестки студентам вузов. В конце апреля учащиеся как минимум трех высших учебных заведений, включая тех, у кого была отсрочка от призыва, получили приглашение в военкомат.

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Кроме того, российские силовики устраивают облавы, чтобы быстрее выполнить план по весеннему призыву, пишет "Медуза". Как рассказывает издание, один из студентов, 22-летний Артем Анисимов потерял отсрочку из-за того, что перепоступал в вуз, но продолжал судиться с военкоматом из-за признания его годным к службе.

Утром 22 апреля его забрали прямо из комнаты в общежитии университета МИРЭА в военкомат, затем почти сразу призвали в армию и отправили на сборный пункт.

Друзья Артема проконсультировались с координаторами сообщества "Движение сознательных отказчиков" (ДСО), собрали для него передачу и поехали на сборный пункт. Они хотели передать ему кнопочный телефон (в отличие от смартфонов, они не запрещены в военных частях), бумагу, ручку, зубную щетку и пасту.

По словам студентки, которая пыталась передать вещи Анисимову, ее встретили три пьяных сотрудника, которые отказались передавать даже гигиенические принадлежности.

На следующий день друзья призывника взяли с собой правозащитницу, но ее также не пустили на территорию сборного пункта, а на ее просьбу представиться нахамили. Полицейские приняли жалобу правозащитницы, но заранее предупредили, что она останется без ответа. "Ну вы же понимаете, что мы ничего не сделаем?", – сказали ей дежурные.

В ДСО предполагают, что у Анисимова намеренно отобрали телефон, чтобы он не смог посоветоваться с правозащитниками. Так, призывник может заявить о несогласии с решением и потребовать реализовать свое конституционное право на судебную защиту. Он может написать соответствующее заявление начальнику сборного пункта.

"Они же уговаривают: "Сейчас поедешь в хорошую часть, а будешь выпендриваться – поедешь в самую ужасную". В общем, начинают то угрожать, то соблазнять, то душевные разговоры заводят. Нацелено это только на одно: нащупать болевую точку и заставить пойти в армию", – рассказала координатор ДСО.

По ее словам, если студент не заключит контракт на военную службу, его не должны отправить на войну в Украину.

"Традиционно такие облавы проходят где-то после майских праздников. У меня есть подозрение, что сейчас они стараются быстрее выполнить план по призыву, а дальше займутся вопросами мобилизации. Потому что для них непосильно (заниматься. – Ред.) одновременно и потоком мобилизованных, и потоком призывников", – считает правозащитница.

Также "Медуза" рассказывает историю другого москвича, 22-летнего парня, который утром 19 апреля вызвал наряд полиции, так как через дверь в его квартиру кто-то пытался проникнуть. Однако прибывшие полицейские схватили его, забрали паспорт и в наручниках увезли в военкомат. Поводом для задержания стало то, что он якобы находится в розыске как уклонист.

В военкомате его "заставили подписать повестку о призыве в армию". Позже он потребовал признать ее недействительной и написал заявление с просьбой заменить для него военную службу альтернативной гражданской службой.

Волонтеры проекта "Идите лесом", который помогает россиянам избежать службы в армии РФ, каждый день принимают по 150-200 жалоб на подобные некорректные действия военкомов и силовиков, а также на повестки с ошибками, брошенные в почтовый ящик или врученные студентам во время экзамена. Такие сообщения поступают и от тех, которым вручили повестку на улице, и от тех, кто, получив ее, сам явился в военкомат.

Чаще всего облавы происходят в крупных городах, среди которых лидирует Москва, говорят в ДСО. В столице РФ больше всего вузов и общежитий при них. У призывников из общежитий практически нет возможности забаррикадироваться от полиции или военкомов: у комендантов есть ключи от всех комнат.

Но и тем, кто живет в собственной квартире, прятаться от призыва теперь сложнее. Ранее военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил, что система "умных камер" используется, в числе прочего, для поиска призывников. Однако в проекте "Идите лесом" считают, что сотни тысяч уклоняющихся от призыва "никто не будет искать по камерам".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России запустили пропагандистскую рекламу для вербовки на войну. Суть ее сводится к тому, что россияне, которые не воюют в Украине, – якобы "не мужчины". При этом добровольцам обещают выплачивать большие жалования.

– Однако заявленные 400 тысяч вряд ли смогут набрать, считают в разведке Великобритании.

– Как рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов, каждый месяц в РФ мобилизуют около 20 тысяч человек. Из всего количества мобилизованных до сих пор не переброшено в Украину около 120 тыс. Кроме них, Россия пытается компенсировать потери в живой силе, перебрасывая "миротворцев" из Карабаха, а вместо них в зону конфликта посылают срочников.