В России начали раздавать повестки с угрозами: как хотят наказывать за неявку в военкомат. Фото

В России стали вручать повестки с угрозами. За неявку в военкомат потенциальных призывников обещают наказывать "ограничительными мерами".

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Как сообщает Telegram-канал Baza, новую версию повестки на днях, в частности, получил призывник из Санкт-Петербурга. В углу документа поставлен штамп с предупреждением (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры", – угрожают в повестках.

Ограничения для уклонистов появились в новом российском законе об электронных повестках, который президент РФ Владимир Путин подписал 14 апреля.

Согласно ему, если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней, ему запретят оформлять кредиты и займы, а также регистрировать ИП (индивидуального предпринимателя), недвижимость и авто.

Водить машину также будет запрещено.

Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете россиянина на "соответствующем информационном ресурсе".

Кроме того, оповещение о повестке будет направляться в личный кабинет на портале госуслуг РФ. Если она не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении 7 дней с даты размещения в реестре повесток.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В РФ хотят к осени создать электронный реестр призывников – своего рода "цифровой ГУЛАГ" под контролем ФСБ. Он должен усилить ответственность для уклонистов и вместить все данные военнообязанных.

– В Москве стали вручать повестки студентам, силовики устраивают облавы на общежития и квартиры, чтобы быстрее выполнить план по призыву.