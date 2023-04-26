В России начали раздавать повестки с угрозами: как хотят наказывать за неявку в военкомат. Фото
В России стали вручать повестки с угрозами. За неявку в военкомат потенциальных призывников обещают наказывать "ограничительными мерами".
Как сообщает Telegram-канал Baza, новую версию повестки на днях, в частности, получил призывник из Санкт-Петербурга. В углу документа поставлен штамп с предупреждением (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры", – угрожают в повестках.
Ограничения для уклонистов появились в новом российском законе об электронных повестках, который президент РФ Владимир Путин подписал 14 апреля.
Согласно ему, если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней, ему запретят оформлять кредиты и займы, а также регистрировать ИП (индивидуального предпринимателя), недвижимость и авто.
Водить машину также будет запрещено.
Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете россиянина на "соответствующем информационном ресурсе".
Кроме того, оповещение о повестке будет направляться в личный кабинет на портале госуслуг РФ. Если она не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении 7 дней с даты размещения в реестре повесток.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В РФ хотят к осени создать электронный реестр призывников – своего рода "цифровой ГУЛАГ" под контролем ФСБ. Он должен усилить ответственность для уклонистов и вместить все данные военнообязанных.
– В Москве стали вручать повестки студентам, силовики устраивают облавы на общежития и квартиры, чтобы быстрее выполнить план по призыву.
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