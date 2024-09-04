Ставят перед выбором: в России условно осужденных хотят принудительно отправить на войну

В России лиц, приговоренных к условным срокам, срочно вызывают на встречи с представителями министерства обороны РФ. Их хотят насильно отправить на войну.

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Об этом сообщает проект "Хочу жить". "К нам поступила информация, что в российских регионах срочно вызывают лиц, приговоренных к условным срокам, на встрече с представителями минобороны РФ", – говорится в сообщении.

Все эти лица получают инструкции приносить с собой военный билет. Подобные случаи уже зафиксированы в Иркутской области и Красноярском крае, но, вероятно, это практикуется и в других регионах страны.

Сотрудники полиции массово обзванивают находящихся под наблюдением лиц и требуют явиться в отделения для получения повесток. Известно, что мужчины ставят перед выбором: либо они идут на войну, либо их условный срок будет заменен на реальный.

"Это еще раз доказывает, что "добровольцев" за космические выплаты и несчастных срочников все же не хватает для продолжения кровавой и бессмысленной бойни в Украине. Вот российская власть и ищет лихорадочно способ нагнать еще пушечное мясо на фронт, снова возвращаясь к вербовке Показательно, что в Кремле по-прежнему проводят скрытую мобилизацию, избегая новой волны как в 2022 году, что подтверждает их страх", – отметили представители проекта.

Напомним, в России безработных вынуждают идти на контрактную службу в армию. Фактически россиян заставляют выбирать военную службу как один из немногих доступных вариантов трудоустройства.

Как сообщал OBOZ.UA, проведение Силами обороны Украины Курской операции стало не только полной неожиданностью для Кремля, но и показало невозможность для него контролировать даже собственную границу. И несмотря на то, что многие российские срочники попали в плен, сейчас новые их партии насильно отправляют из разных уголков РФ в пограничные – наплевав уже и на собственное законодательство.

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