В России безработных из центров занятости отправляют в пункты отбора на контракт с армией: всплыли подробности

В России безработных принуждают идти на контрактную службу в армию. Фактически россиян заставляют выбирать военную службу как один из немногих доступных вариантов трудоустройства.

Видео дня

Причем эту практику признают даже российские пропагандисты. Об этом сообщают в соцсетях.

В Карелии безработных, зарегистрированных в центрах занятости, начали направлять в пункты отбора на контрактную службу в армии. Каждый обращающийся в центр занятости получает направление на "работу" в военной сфере, в частности на должность военнослужащего среднего или сержантского состава.

Это предложение вполне легально, поскольку служба по контракту отвечает требованиям вакансий, которые центр занятости может предоставлять своим клиентам. Таким образом, людям фактически предлагается начать военную службу как способ трудоустройства.

Военный эксперт, полковник Виктор Баранец, подтвердил, что в России готовится новая волна мобилизации, а скрытая мобилизация уже набирает обороты.

"Да, возможно, об этом не надо говорить, но у нас идет скрытая мобилизация", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, проведение Силами обороны Украины Курской операции стало не только полной неожиданностью для Кремля, но и показало невозможность для него контролировать даже собственную границу. И несмотря на то, что многие российские срочники попали в плен, сейчас новые их партии насильно отправляют из разных уголков РФ в пограничные – наплевав уже и на собственное законодательство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!