Стало известно, куда этапировали Навального
Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в исправительную колонию №2 в городе Покрове Владимирской области.
Как сообщил ТАСС правозащитник Руслан Вахапов, который специализируется на защите прав заключенных, сведения о прибытии Навального в это исправительное учреждение распространились среди заключенных колонии.
При этом он добавил, что точно утверждать о прибытии Навального в колонию можно будет после визита туда его адвокатов.
"Это снимет окончательно все вопросы о том, что Навальный там содержится", – отметил Вахапов.
В свою очередь, член общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников подтвердил "Новой газете" этапирование Навального во Владимирскую область.
"Мы не можем сейчас утверждать наверняка, что это именно та колония, и мы не можем сейчас быть уверенными, что он сейчас не в следственном изоляторе там. Мы можем сто процентов утверждать лишь то, что он во Владимирской области", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 февраля суд рассмотрел апелляцию защиты Навального на решение Симоновского суда о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Приговор остался почти без изменений – ему снизили срок заключения на 1,5 месяца.
Окончательный срок пребывания оппозиционера в заключении составит 2 года 6 месяцев и две недели, он истечет в конце июля – начале августа 2023-го.
Также Навального признали виновным по делу о "клевете на ветерана" и приговорили его к штрафу в 850 тысяч рублей (почти 11,5 тысяч долларов).