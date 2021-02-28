Стало известно, куда этапировали Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в исправительную колонию №2 в городе Покрове Владимирской области.

Как сообщил ТАСС правозащитник Руслан Вахапов, который специализируется на защите прав заключенных, сведения о прибытии Навального в это исправительное учреждение распространились среди заключенных колонии.

При этом он добавил, что точно утверждать о прибытии Навального в колонию можно будет после визита туда его адвокатов.

"Это снимет окончательно все вопросы о том, что Навальный там содержится", – отметил Вахапов.

В свою очередь, член общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников подтвердил "Новой газете" этапирование Навального во Владимирскую область.

"Мы не можем сейчас утверждать наверняка, что это именно та колония, и мы не можем сейчас быть уверенными, что он сейчас не в следственном изоляторе там. Мы можем сто процентов утверждать лишь то, что он во Владимирской области", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 февраля суд рассмотрел апелляцию защиты Навального на решение Симоновского суда о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Приговор остался почти без изменений – ему снизили срок заключения на 1,5 месяца.