Навальному вынесли еще один приговор в России

Российского оппозиционера Алексея Навального признали виновным по делу о "клевете на ветерана".

Суд приговорил его к штрафу в 850 тысяч рублей (почти 11,5 тысяч долларов), пишет "Медуза".

Сторона обвинения просила суд назначить максимальный размер штрафа – 950 тысяч рублей. Защита в свою очередь настаивала на оправдательном приговоре. Адвокат Ольга Михайлова заявила, что решение суда буде обжаловано.

Сам Навальный не признал вину и заявил о политизированном преследовании.

В то же время судья по итогам заседание решил направить материалы в Следственный комитет, чтобы там проверили их на предмет оскорбления суда со стороны политика.

Ранее 20 февраля суд рассмотрел апелляцию защиты Навального на решение Симоновского суда о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Приговор остался почти без изменений – ему снизили срок заключения на 1,5 месяца.

Окончательный срок пребывания оппозиционера в заключении составит 2 года 6 месяцев и две недели, он истечет в конце июля – начале августа 2023-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля оппозиционер получил приговор – 3,5 года в колонии общего режима по обвинению в несоблюдении условий испытательного срока по приговору от 2014 года – делу "Ив Роше".

Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить Навального. После этого в российской тюрьме его поставили на учет как "склонного к побегу".