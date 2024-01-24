Стали известны личности членов экипажа сбитого под Белгородом Ил-76: родственники подтвердили гибель. Фото

Родственники трех военнослужащих страны-агрессора России подтвердили их гибель в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом 24 января. Речь идет о 36-летнем командире самолета Станиславе Беззубкине, штурмане Алексее Высокине и 38-летнем бортинженере Андрее Пилуеве.

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Члены экипажа служили в 117-м военно-транспортном авиационном полку РФ (дислокация – город Оренбург). Это выяснил проект "Схемы", опираясь на данные из открытых источников.

Ликвидацию Беззубкина подтвердила его супруга Марика Беззубкина. Она заявила, что общалась с мужем в последний раз около 7:30 среды (по российскому времени). Тогда он, по ее словам, должен был вылетать из Москвы.

Смерть Пилуева также подтвердила его супруга, а Высокина – его двоюродная сестра.

Пилуев был награжден Кремлем медалью "За возвращение Крыма" и за участие в войне в Сирии.

Кроме того, в сети нашлись подтверждения гибели еще одного члена экипажа Ил-76 – бортового радиста Игоря Саблинского. В одной из соцсетей пользователи публиковали комментарии, в которых выражали соболезнования по поводу его смерти.

Возможно, на борту российского самолета также работали бортинженер авиадесантного оборудования Сергей Житенев и помощник командира корабля Вадим Чмырев. "Схемы" пока что не нашли независимых подтверждений его гибели.

В марте 2022 года имена Беззубкина, Высокина, Пилуева, Житенева и Саблинского всплывали в списке военнослужащих 117-го отдельного транспортного авиационного полка РФ, "доставляющих оружие и боеприпасы для убийств". Этот перечень публиковался Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Блогер Necro Mancer также нашел информацию о гибели членов экипажа российского военно-транспортного самолета Ил-76:

– командир Беззубкин Станислав Алексеевич;

– помком Высокин Алексей Анатольевич;

– помком Вадим Чмырев;

– штурман Пилуев Андрей Леонидович;

– борттехник Житенев Сергей Николаевич;

– радист Саблинский Игорь Вячеславович.

Согласно этим данным, у борта, предварительно, был номер RF-86828.

Как писал OBOZ.UA:

– 24 января недалеко от Белгорода (РФ) разбился Ил-76. Обломки упали в поле за жилыми домами северной окраины села Яблоново в Корочанском районе Белгородской области (между селом и хутором Кривой).

– Российская сторона утверждает, что борт якобы перевозил 65 украинских военнопленных для обмена, а всего в самолете летели 75 человек. Момент падения Ил-76 попал на видео.

– В ГУР МО подтвердили, что между Украиной и Россией 24 января должен был произойти очередной обмен пленными, который не состоялся. В ведомстве вечером 24 января заявили, что "не имеют достоверной и исчерпывающей информации" по поводу того, кто именно находился на борту российского самолета и в каком количестве.

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