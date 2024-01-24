Минус один: в Белгородской области упал военный самолет Ил-76, погибли более 70 человек. Фото и видео

В России 24 января упал военный самолет Ил-76: это произошло в Белгородской области. На борту транспортника находилось более 70 человек, по предварительным данным, все они погибли.

Видео дня

Об этом сообщают местные паблики и российские СМИ. Также в сети появилось видео падения борта.

"Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Об этом сообщил наш источник. Предварительно, инцидент произошел в Корочанском районе", – сказано в одном из сообщений.

Сначала росСМИ заявили, что на борту находились 63 человека. По предварительным данным, все они погибли.

Впоследствии данные по количеству людей на борту пропагандисты подкорректировали: по новой информации в самолете находились 75 человек, из них пятеро – члены экипажа.

По данным российского канала ВЧК-ОГПУ, перед крушением экипаж якобы успел сообщить о существенном повреждении.

Самолет упал в населенном пункте Яблоново Корочанского района: на кадрах с момента его падения виден храм – церковь Дмитрия Солунского в этом населенном пункте.

Место крушения Ил-76 под Белгородом оцепили российские военнослужащие. Очевидцы уверяют, что обломки самолета разлетелись на несколько километров.

По версии губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в регионе произошло "происшествие", которое потребовали присутствия как представителей экстренных служб, так и местных чиновников.

"Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", – написал Гладков.

Любопытно, что незадолго до появления первых сообщений о падении военного транспортника тот же Гладков извещал о "ракетной угрозе" в Белгородской области. Исчезла она почти одновременно с самолетом оккупантов.

При этом и на видео с моментом падения, и на фото, отснятых очевидцами, заметен вероятный след от зенитной ракеты.

Украинские мониторинговые каналы опровергают как версию о десятках людей на борту, так и распространенный сначала российскими пропагандистами, а затем и минобороны РФ вброс о перевозке самолетом украинских пленных.

"Информация о 63 людях, это российский вброс, с последующим ИПСО о якобы украинских пленных на борту. Ил-76 перевозил ракеты для С-300, был сбит ракетой", – говорится в сообщении канала monitor.

Опровергает вероятность перевозки пленных украинских воинов на самолете даже коллаборант и боевик Егор Гузенко.

"Итак, уважаемые "эксперты", я вам сейчас кое-что расскажу. Например, ФСИН заключенных по нашей стране возит поездами и специальными машинами (автозаками), это обусловлено тем, что в случае элементарного бунта там это всё можно предотвратить. А на самолёте? А если ЗК его захватят и направят в небоскреб, например? Стрёмные варианты. Пленных чтоб самолётами возили, я пока тоже не слышал, может какое-то ноу-хау, может я элементарно не осведомлен. Но я бы не торопился с выводами", – написал коллаборант.

Первоисточник вброса – российский паблик, специализирующийся на тематике военной авиации, – сообщение о пленных на борту удалил.

Новость дополняется