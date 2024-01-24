newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

На борту находились десятки человек, все погибли: новые детали катастрофы военного Ил-76 в Белгородской области

Марина Погорилко
Новости России
2 минуты
16,9 т.
На борту находились десятки человек, все погибли: новые детали катастрофы военного Ил-76 в Белгородской области

На борт российского самолета Ил-76, разбившегося в Белгороде 24 января, находились 75 человек, из которых 5 – члены экипажа. Они погибли.

Видео дня

Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на собственные источники. Официально информация пока не подтверждена.

В то же время, мониторинговый канал monitor обратил внимание, что версия россиян о погибших на борту людях очень подозрительна, ведь на опубликованных с места событий фото не видно тел.

"Информация о 63 человеках, это российский вброс, с последующим ИПСО о якобы украинских пленных на борту. Ил-76 перевозил ракеты для С-300, был сбит ракетой", – говорится в сообщении.

На борту находились десятки человек, все погибли: новые детали катастрофы военного Ил-76 в Белгородской области
На борту находились десятки человек, все погибли: новые детали катастрофы военного Ил-76 в Белгородской области
На борту находились десятки человек, все погибли: новые детали катастрофы военного Ил-76 в Белгородской области

В то же время российский военный Telegram-канал "Тринадцатый" отметил, что пленных не возят самолетами.

"Пленных чтоб самолетами возили, я пока тоже не слышал, может какое-то ноу-хау, может я элементарно не осведомлен. Но я бы не торопился с выводами", – написал россиянин.

На борту находились десятки человек, все погибли: новые детали катастрофы военного Ил-76 в Белгородской области

Между тем пропагандисты продолжили гнуть свою линию и совершили очередной вброс, что еще один самолет Ил-76, на котором находились 80 пленных украинцев, пришлось экстренно развернуть, чтобы "спасти им жизни". Ведь ни для кого не секрет, как россияне любят "спасать" украинцев.

На борту находились десятки человек, все погибли: новые детали катастрофы военного Ил-76 в Белгородской области

Отмечается, что место авиакатастрофы оцепили военные, обломки самолета разлетелись на километры вокруг. Борт загорелся прямо в воздухе. Момент падения самолета попал на видео.

Самолет упал в Яблоново Корочанского района: на кадрах с моментом его падения виден храм – церковь Дмитрия Солунского в этом населенном пункте. По данным российского канала ВЧК-ОГПУ, перед крушением экипаж якобы успел сообщить о существенном повреждении.

Незадолго до появления первых сообщений о падении военного транспортника, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков извещал о "ракетной угрозе" в Белгородской области. Исчезла она почти одновременно с самолетом оккупантов.

Новость дополняется...