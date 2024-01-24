На борту находились десятки человек, все погибли: новые детали катастрофы военного Ил-76 в Белгородской области

На борт российского самолета Ил-76, разбившегося в Белгороде 24 января, находились 75 человек, из которых 5 – члены экипажа. Они погибли.

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Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на собственные источники. Официально информация пока не подтверждена.

В то же время, мониторинговый канал monitor обратил внимание, что версия россиян о погибших на борту людях очень подозрительна, ведь на опубликованных с места событий фото не видно тел.

"Информация о 63 человеках, это российский вброс, с последующим ИПСО о якобы украинских пленных на борту. Ил-76 перевозил ракеты для С-300, был сбит ракетой", – говорится в сообщении.

В то же время российский военный Telegram-канал "Тринадцатый" отметил, что пленных не возят самолетами.

"Пленных чтоб самолетами возили, я пока тоже не слышал, может какое-то ноу-хау, может я элементарно не осведомлен. Но я бы не торопился с выводами", – написал россиянин.

Между тем пропагандисты продолжили гнуть свою линию и совершили очередной вброс, что еще один самолет Ил-76, на котором находились 80 пленных украинцев, пришлось экстренно развернуть, чтобы "спасти им жизни". Ведь ни для кого не секрет, как россияне любят "спасать" украинцев.

Отмечается, что место авиакатастрофы оцепили военные, обломки самолета разлетелись на километры вокруг. Борт загорелся прямо в воздухе. Момент падения самолета попал на видео.

Самолет упал в Яблоново Корочанского района: на кадрах с моментом его падения виден храм – церковь Дмитрия Солунского в этом населенном пункте. По данным российского канала ВЧК-ОГПУ, перед крушением экипаж якобы успел сообщить о существенном повреждении.

Незадолго до появления первых сообщений о падении военного транспортника, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков извещал о "ракетной угрозе" в Белгородской области. Исчезла она почти одновременно с самолетом оккупантов.

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