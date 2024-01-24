Поднялся огненный гриб: момент падения Ил-76 в Белгородской области РФ попал на видео

Россияне зафиксировали момент падения самолета Ил-76 в Белгородской области, где погибли по меньшей мере 70 человек. Борт загорелся в воздухе, а после его удара о поверхность в небо поднялся огненный гриб.

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ЧП случилось утром 24 января и, по некоторым данным, было операцией Сил обороны Украины. Российские Telegram-каналы опубликовали видео с места происшествия, а вместе с тем начали распространять "вбросы" по поводу гибели в авиакатастрофе 63-74 человек – якобы украинских военнопленных.

"Глянь, что-то сбили, нет?.. А мне кажется, что что-то горит", – говорили россияне, снимая то, как обломки самолета разлетелись на несколько километров.

Военно-транспортный самолет упал в селе Яблоново Корчанского района. Об этом свидетельствует храм, попавший на видео местных жителей – в частности церковь Дмитрия Солунского, расположенная в этом населенном пункте.

Местные сняли на видео также клубок дыма, похожий на след от удара, который был в нескольких километрах от огненного гриба, поднявшегося над местом падения самолета.

По данным российских пабликов, это Ил-76МД RA-78830 утром в среду вылетел из Египта. Пропагандисты сначала написали, что на его борту находились 63, а затем – 75 человек (включая пять членов экипажа). Они заявили, что 74 человека погибли и речь идет об "украинских военнопленных".

В то же время украинский мониторинговый канал подчеркнул, что информация о 63 человеках – это российский "вброс", с последующим ИПСО о якобы украинских пленных на борту.

"Ил-76 перевозил ракеты для С-300, был сбит ракетой", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным разведки Британии, Россия фактически признала ликвидацию Украиной самолета А-50. После того, как Силы обороны поразили этот разведывательный борт над Азовским морем, россияне ввели в эксплуатацию еще один такой самолет.

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