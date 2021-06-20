В МИД России отреагировали на заявление помощника Байдена о новых санкциях

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новый пакет санкций из Вашингтона обязательно спровоцирует ответные действия из Москвы. Также чиновница назвала нелогичным введение экономических санкций в увязке с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который сейчас отбывает наказание в колонии.

Об этом она написала у себя в Facebook в качестве комментария на пакет санкций по "Северному потоку-2". Здесь же Захарова в очередной раз настояла на позиции Кремля о том, что Навального никто не травил по приказу Кремля.

"Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности", – указано в публикации сотрудницы министерства.

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Как сообщал OBOZREVATEL в Белом Доме заявили о готовности вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в строительстве газовой магистрали "Северный поток-2". Также США надеется с их помощью повлиять на судьбу узника совести Алексея Навального.