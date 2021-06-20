Помощник Байдена анонсировал новые санкции в отношении России: первые подробности

Белый Дом в Вашингтоне готовит новый блок санкций против Российской Федерации, направленный на пересмотр позиции Москвы в отношении приговора оппозиционного блогера Алексея Навального. Также США применят экономические меры против российских компаний, которые содействуют строительству газопровода "Северный поток-2".

Об этом в воскресенье, 20 июня, заявил помощник американского президента Джон Салливан в эфире канала CNN. Политик отметил, что пока в Вашингтоне обсуждают связь антироссийских санкций с теми, что уже введены европейскими странами.

"Президент Байден сказал, что готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Он это делал и продолжит делать", – заметил Салливан.

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Аналогичное уточнение он сделал в отношении санкций, связанных с тюремным заключением Навального. Советник Байдена подчеркнул, что США не намерены игнорировать тотальное попрание прав человека в России, которое достигло апофеоза в ситуации с лидером оппозиции против Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США предупредили Россию о внешнеполитических последствиях в случае смерти Алексея Навального.