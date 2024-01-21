Сразу в нескольких городах России раздались взрывы: что происходит. Видео

В ночь на 21 января сразу в нескольких городах России прогремели мощные взрывы. Местные жители увидели тревогу в небе и услышали грохот.

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Об этом сообщают в пабликах РФ. В частности, есть информация о "хлопках" в Туле, Орле и Смоленске. Местные власти пока ничего по этому поводу не сообщили, а Минобороны РФ заявили о работе ПВО.

В частности, сообщается, что российские средства ПВО "сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Орловской областью". Военные страны-агрессора утверждают, что целью дрона были некоторые объекты на территории области, однако не уточняют, какие именно.

Над Смоленской областью также якобы был сбит украинский БПЛА, сообщили в МО РФ. Также указывается, что был уничтожен "украинский беспилотник самолетного типа". Отметим, что Смоленская область находится к западу от Москвы и граничит с территорией Беларуси.

В Тульской области об атаке украинских беспилотников сообщило местное министерство по региональной безопасности. В частности, заявляется, что "система ПВО отразила атаку БПЛА над областью". "По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", – подчеркнули чиновники.

Однако местные жители рассказывают о продолжающемся и сейчас ряде взрывов. По их словам, в Туле "прилетело" по военному заводу "Щегловский вал". Предприятие производит военную технику, в том числе ПЗРК Панцирь, а также модернизирует бронетехнику. Подтверждения информации об ударе по предприятию на данный момент нет.

Напомним, как ранее беспилотник атаковал нефтебазу в городе Клинце Брянской области РФ – там вспыхнул мощный пожар, который оперативные службы не смогли быстро потушить. Операцию провело Главное управление разведки украинского Минобороны.

Также сообщалось, что под ударом находился Тамбовский пороховый завод в России. По словам пропагандистов, дрон упал на площадку возле смешивающегося цеха. Говорят, обошлось "без пострадавших и разрушений".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские БПЛА атаковали российскую нефтебазу под Санкт-Петербургом. Операцию тоже провело ГУР МО Украины, хотя власти страна-агрессор скрывают данные о поражении объекта.

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