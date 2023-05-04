Спешил на репетицию парада: в российском Петербурге произошло ДТП с 'Искандером'. Видео

В четверг, 4 мая, в Санкт-Петербурге российский ракетный комплекс "Искандер" врезался в отбойник. Инцидент произошел на Окружной автомобильной дороге (КАД), когда военная техника двигалась колонной на репетицию военного парада по случаю так называемого "Дня победы", которая происходила в этот день на Дворцовой площади Петербурга.

Видео дня

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Отмечается, что ДТП произошло около 12:15 на 82 километре внешнего кольца КАД.

Репетиция парада состоялась без этого "Искандера", решившего "напасть" на отбойник. В результате аварии ограждение погнулось.

В сети обнародовали соответствующие видео. На кадрах видно, как ракетный комплекс протаранил отбойник. Возле места происшествия собрались полицейские автомобили.

Некоторые российские СМИ сообщили, что в отбойник на КАД под Петербургом врезался береговой ракетный комплекс "Бастион".

Также российские Telegram-каналы пишут, что парад в Санкт-Петербурге состоится без зрителей, а воздушная часть мероприятия отменена, так же как и ход "Бессмертного полка".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России отменили парады на 9 мая в десятках городов, а также в оккупированном Крыму.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов посоветовал россиянам в этом году не идти на парад 9 мая и вообще держаться подальше от военной техники.

В Кремле не на шутку напуганы успехами украинских беспилотников в доставке "хлопка" на территорию России и переживают за свою технику, которую собираются стащить на парад. В Москве разработали инструкцию на случай нападения наших БПЛА.