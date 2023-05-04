Спешил на репетицию парада: в российском Петербурге произошло ДТП с "Искандером". Видео
В четверг, 4 мая, в Санкт-Петербурге российский ракетный комплекс "Искандер" врезался в отбойник. Инцидент произошел на Окружной автомобильной дороге (КАД), когда военная техника двигалась колонной на репетицию военного парада по случаю так называемого "Дня победы", которая происходила в этот день на Дворцовой площади Петербурга.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Отмечается, что ДТП произошло около 12:15 на 82 километре внешнего кольца КАД.
Репетиция парада состоялась без этого "Искандера", решившего "напасть" на отбойник. В результате аварии ограждение погнулось.
В сети обнародовали соответствующие видео. На кадрах видно, как ракетный комплекс протаранил отбойник. Возле места происшествия собрались полицейские автомобили.
Некоторые российские СМИ сообщили, что в отбойник на КАД под Петербургом врезался береговой ракетный комплекс "Бастион".
Также российские Telegram-каналы пишут, что парад в Санкт-Петербурге состоится без зрителей, а воздушная часть мероприятия отменена, так же как и ход "Бессмертного полка".
Как сообщал OBOZREVATEL:
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