'Держитесь подальше от военных преступников и техники': в ГУР МО советуют гражданским россиянам не идти на военный парад 9 мая

Россиянам посоветовали не идти на парад 9 мая и вообще держаться подальше от военной техники. Других дней в году это тоже касается.

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Соответствующее предупреждение озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL. Так он прокомментировал обнародованные в нашем издании документы о подготовке россиян к отражению нападения с воздуха во время военного парада.

По его словам, Украина и военная разведка владеют всей информацией о всех мерах раш*стов, которые запланированы на 9 мая. Включая меры по безопасности, включая маршруты и рассадку охраны главных личностей военных преступников сегодняшней так называемой РФ.

"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, которые не связанные с военными преступниками, которые не связаны с военными преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины", – заявил представитель ГУР Минобороны.

Он отметил, что справедливое наказание найдет военных преступников РФ в любое время.

"Я думаю, что эта формулировка самодостаточна. Украина делает и будет делать все, чтобы защитить себя от военной агрессии современной так называемой Российской Федерации – Московии. Все, для того, чтобы деоккупировать территории, что обязательно случится, и вернуться к границам 91-го года и также обязательно сделает все для справедливого наказания военных преступников и всех, кто имеет отношение к этой геноцидной войне современной России против Украины", – сказал Юсов.

Отметим, Кремль усиленно готовится к диверсиям и терактам в "сердце" РФ. В России даже решили закрыть Красную площадь для посещения на 2 недели из-за подготовки к параду.

Кроме того, в Москве решили отменить традиционный парад на 1 мая. Его побоялись проводить из-за "повышенного уровня террористической опасности".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле не на шутку напуганы успехами украинских беспилотников в доставке "бавовны" на территорию России и переживают за свою технику, которую собираются стащить на парад 9 мая. В Москве разработали инструкцию на случай нападения наших БПЛА. В распоряжении редакции находятся копии соответствующих документов.

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