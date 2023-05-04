Никакой паники? В десятках российских городов и в оккупированном Крыму отменили парады на 9 мая: как объясняют

По меньшей мере в 18 городах РФ, а также трех временно оккупированных городах украинского Крыма российские власти отменили парады к 9 мая. Пока что можно сказать, что самое честное объяснение дали в Белгороде – чтобы "не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих". Однако даже там администрация не упомянула, что война против Украины пошла как-то не "по плану".

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Как отметила "Верстка", еще год назад парады в указанных городах проходили. Речь идет о таких населенных пунктах:

1. Нижневартовск;

2. Сургут;

3. Ханты-Мансийск;

4. Тюмень;

5. Псков;

6. Гусев;

7. Великие Луки;

8. Калуга;

9. Брянск;

10. Рязань;

11. Орел;

12. Ельск;

13. Курск;

14. Липецк;

15. Белгород;

16. Саратов;

17. Краснодар;

18. Сочи;

19. Севастополь (украинская АР Крым, временно оккупированная Российской Федерацией);

20. Симферополь (Крым, Украина);

21. Керч (Крым, Украина).

В Калуге, Рязани, Орле, Саратове, Гусеве, Липецке, Ельце, а также Тюмени, которая находится на значительном расстоянии от фронта, парады решили не проводить "по соображениям безопасности". В Курске власти назвали причиной "текущую ситуацию".

Губернатор Псковской области (там парадов не будет в Великих Луках и Пскове) заявил, что в регион приезжают на реабилитацию российские оккупанты, и звуки салютов они "воспринимают абсолютно по-другому". Он сказал о "морально-этических аспектах" и заверил, что деньги вместо празднования лучше потратить на "СВО".

Брянский губернатор вообще не вдавался в детали, написав, что парад провести в его регионе "не могут".

Власти Краснодарского края формально не объявляли об отмене парадов в Краснодаре и Сочи (они проходили в прошлые годы), а лишь заявили, что военную технику в этом году можно будет увидеть только в Новороссийске.

В мэриях удаленных от фронта Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска утверждают, что хотят выразить "солидарность с другими регионами страны, где по соображениям безопасности уже отменили праздничные мероприятия".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов посоветовал россиянам в этом году не идти на парад 9 мая и вообще держаться подальше от военной техники.

– Судя по всему, в Кремле не на шутку напуганы успехами украинских беспилотников в доставке "бавовны" на территорию России и переживают за свою технику, которую собираются стянуть на парад. В Москве разработали инструкцию на случай нападения наших БПЛА.

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