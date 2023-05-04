Никакой паники? В десятках российских городов и в оккупированном Крыму отменили парады на 9 мая: как объясняют
По меньшей мере в 18 городах РФ, а также трех временно оккупированных городах украинского Крыма российские власти отменили парады к 9 мая. Пока что можно сказать, что самое честное объяснение дали в Белгороде – чтобы "не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих". Однако даже там администрация не упомянула, что война против Украины пошла как-то не "по плану".
Как отметила "Верстка", еще год назад парады в указанных городах проходили. Речь идет о таких населенных пунктах:
1. Нижневартовск;
2. Сургут;
3. Ханты-Мансийск;
4. Тюмень;
5. Псков;
6. Гусев;
7. Великие Луки;
8. Калуга;
9. Брянск;
10. Рязань;
11. Орел;
12. Ельск;
13. Курск;
14. Липецк;
15. Белгород;
16. Саратов;
17. Краснодар;
18. Сочи;
19. Севастополь (украинская АР Крым, временно оккупированная Российской Федерацией);
20. Симферополь (Крым, Украина);
21. Керч (Крым, Украина).
В Калуге, Рязани, Орле, Саратове, Гусеве, Липецке, Ельце, а также Тюмени, которая находится на значительном расстоянии от фронта, парады решили не проводить "по соображениям безопасности". В Курске власти назвали причиной "текущую ситуацию".
Губернатор Псковской области (там парадов не будет в Великих Луках и Пскове) заявил, что в регион приезжают на реабилитацию российские оккупанты, и звуки салютов они "воспринимают абсолютно по-другому". Он сказал о "морально-этических аспектах" и заверил, что деньги вместо празднования лучше потратить на "СВО".
Брянский губернатор вообще не вдавался в детали, написав, что парад провести в его регионе "не могут".
Власти Краснодарского края формально не объявляли об отмене парадов в Краснодаре и Сочи (они проходили в прошлые годы), а лишь заявили, что военную технику в этом году можно будет увидеть только в Новороссийске.
В мэриях удаленных от фронта Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска утверждают, что хотят выразить "солидарность с другими регионами страны, где по соображениям безопасности уже отменили праздничные мероприятия".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов посоветовал россиянам в этом году не идти на парад 9 мая и вообще держаться подальше от военной техники.
– Судя по всему, в Кремле не на шутку напуганы успехами украинских беспилотников в доставке "бавовны" на территорию России и переживают за свою технику, которую собираются стянуть на парад. В Москве разработали инструкцию на случай нападения наших БПЛА.
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