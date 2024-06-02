Сперва были слышны 'хлопки': в России произошел пожар на НПЗ, поднялся дым

В России новый день, 2 июня, принес новый пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На этот раз он случился возле города Ухта Республики Коми, пожару, по словам очевидцев, предшествовали взрывы.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ. Они пишут о погибших вследствие взрыва, есть также раненые.

Согласно сообщениям росСМИ, пожар на НПЗ в Ухте начался днем 2 июня. Некоторые медиа уточняют, что речь идет о заводе "Лукойл-Ухтанефтепереработка".

"По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали несколько хлопков в районе нефтеперерабатывающего завода. Вскоре там был замечен столб дыма. Что именно произошло, пока неизвестно", – пишет один из пабликов.

Российское МЧС заявило, что эпицентром возгорания стал резервуар РВС-10000 (емкость объемом в 10 тысяч кубометров). К тушению пожара привлечены около 70 сотрудников оперативных служб.

Также изначально в российских СМИ появилась информация о троих пострадавших. Впоследствии данные были уточнены: якобы погибли два работника подрядной организации завода, еще один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Всего в больницу якобы доставили четырех человек: у них диагностированы ожоги и отравление газом.

Согласно данным онлайн-карт, расстояние от Ухты до границы с Украиной по прямой составляет более 2 тысяч км. Однако в апреле, напоминает одно из оппозиционных изданий РФ, сотрудников упомянутого НПЗ уже эвакуировали из-за угрозы атаки украинских БПЛА: в районе города, утверждали тогда местные ресурсы, был уничтожен дрон-разведчик.

Напомним, ранее в этот же день в Белгородской области заявили о гибели чиновника в результате детонации боеприпаса. Вследствие взрыва замглавы одного из районов области, расположенного к северо-востоку от Белгорода, а по совместительству – секретарь районного совета безопасности, погиб на месте. Также пострадали еще трое должностных лиц: глава района и руководители администраций двух сельских поселений.

Что собрало чиновников вместе в воскресный день и откуда на их встрече взялся сдетонировавший впоследствии боеприпас, росСМИ не уточнили.