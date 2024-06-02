В Белгородской области заявили о гибели чиновника в результате детонации боеприпаса: обвиняют Украину

В России заявили о гибели замглавы одного из районов Белгородской области Игоря Нечипоренко. Причиной его смерти стала детонация боеприпаса.

Об этом, а также о ранениях еще нескольких чиновников заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ни он, ни росСМИ подробностей о "детонации боеприпаса" не сообщают, пропагандисты же при этом рассуждают о "террористических действиях ВСУ" применительно ко взрывам на территории государства-агрессора.

"В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким. Мы окажем семье всю помощь, чтобы поддержать их в этой тяжелой ситуации", – написал Гладков.

Упомянутый чиновник, по данным росСМИ, также занимал должность секретаря совета безопасности Корочанского района.

Примечательно, что в результате все той же детонации ранения получил глава района, а также главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений. Они, утверждает Гладков, "получили незначительные ранения" и "уже находятся на своих рабочих местах".

Один из провластных пабликов в Telegram еще до того, как было названо имя умершего чиновника, со ссылкой на источники писал, что " погибший мужчина во время обстрела находился в селе Мелихово Корочанского района области. Он умер до приезда врачей скорой помощи. Ещё трое получили ранения — одного из них пришлось госпитализировать".

При этом ни Гладков, ни пропагандисты не уточняют, что руководство района, расположенного к северо-востоку от Белгорода, делало в Мелихово в выходной день, воскресенье, и зачем к ним в компанию попали главы сел. Ровно так же, как не разглашают они деталей о "сдетонировавшем боеприпасе" и о том, где он в этом населенном пункте взялся.

Однако в росСМИ сообщение о смерти чиновника неизменно подается вместе с новостью о "терористических действиях ВСУ", якобы приведших к ранениям гражданских в Шебекино.

Напомним, 31 мая стало известно о взрывах сразу на двух нефтяных терминалах в Краснодарском крае. Они стали результатом комплексной операции Сил обороны, продолжавшейся в течение нескольких дней. Целью операции, включавшей в себя удары по електроподстанциям и паромам, было усложнение снабжения оккупационной группировки РФ в Крыму.