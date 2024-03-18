Сотни военных и техника: в легионе 'Свобода России' озвучили потери армии Путина во время боев

За неделю боевых действий на территории Белгородской области российская оккупационная армия понесла большие потери. Общее количество ликвидированных и раненых оккупантов составляет почти 1500 человек.

Также на Белгородщине путинская армия потеряла десятки единиц техники. Об этом в Telegram сообщает Легион "Свобода России".

За неделю российские добровольцы ликвидировали 613 путинских захватчиков. Еще 829 оккупантов получили ранения. Кроме того, 27 человек сдались в плен на территории Белгородской области.

В легионе "Свобода России" заявили, что в течение недели армия РФ потеряла в Белгородской области 7 танков, 20 БМП, 6 гаубиц и 4 БТР. Также среди потерь путинской армии числятся минометы, самоходные артиллерийские установки, РСЗО, РЭБ и бронетехника. При чем только различной автомобильной техники было уничтожено 57 единиц.

Вместе с тем, в ходе боевых действий было выведено из строя два танка – Т-80ПВМ и Т-72. Также российские добровольцы повредили российский БМП, две единицы РСЗО БМ-21 "Град" и несколько артиллерийских установок.

При этом стоит отметить, что тяжелая огнеметная система ТОС-2 также была выведена из строя на территории Белгородской области. Общее количество уничтоженной и поврежденной техники армии РФ составляет 145 единиц.

Напомним, бойцы легиона "Свобода России" показали, как наносят удары по позициям войск РФ на границе с Украиной. Ротный опорный пункт оккупантов был атакован с помощью минометов и ударных дронов, в результате на российских позициях прогремел мощный взрыв.

Напомним, рачальник ГУР Кирилл Буданов заявил что операция повстанцев в Белгородской и Курской областях РФ переходит в новую фазу – объединить силы "в один мощный кулак" и спасти Россию "от падения в пропасть".

Как сообщал OBOZ.UA. из-за боевых операций повстанцев из Белгородской области массово эвакуируются местные жители. РФ стягивает туда дополнительную военную технику. Для мирного населения добровольцы объявили дополнительный зеленый коридор.

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