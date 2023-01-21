Соперничество между минобороны РФ и ЧВК ''Вагнер'' усиливается – ISW

Между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и официальными лицами Минобороны России формируется раскол в результате продолжающегося соперничества. Частное военизированное формирование "становится центром власти, конкурирующим с российским военным и другими российскими ведомствами".

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Такие данные разведки США озвучил координатор по вопросам национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщили в американском Институте изучения войны (ISW). Он подчеркнул, что в Украине на данный момент находится 50 тысяч "вагнеровцев", из которых 40 000 осужденных и 10 000 контрактников.

В ISW отметили, что продолжат следить за развитием конфликта "Вагнера" и Минобороны России в информационном пространстве, при этом в официальном ведомстве снова сознательно избегают прямого признания участия войск Вагнера в заявленном захвате Клищевки Донецкой области 19 января.

Напомним: США признали российскую организацию наемников ЧВК "Вагнер", принадлежащую российскому олигарху Евгению Пригожину, транснациональной преступной организацией. Такой "статус" позволяет ввести санкции против военной группы наемников, активно участвующих в войне РФ против Украины.

Уже на следующей неделе они будут введены против Пригожина, "вагнеровцев" и их "глобальных союзников".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в ISW сообщили, что Кремль продолжает оспаривать утверждения Пригожина о том, что только силы ЧВК "Вагнера" несут исключительную ответственность за "захват" Соледара на Донетчине. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков даже косвенно обвинил его в преднамеренном вынесении конфликта между минобороны и ЧВК в российское информационное пространство;

– в Едином госреестре РФ ЧВК "Вагнер" зарегистрировали как юридическое лицо. Основной ее деятельностью указано "консультирование по вопросам управления", об участии в боевых действиях не упоминается.

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