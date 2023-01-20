В России ЧВК 'Вагнер' зарегистрировали как юридическое лицо: в разведке Британии указали на нюансы и назвали численность наемников

В Едином государственном реестре Российской Федерации зарегистрировали частную военную компанию "Вагнера" как юридическое лицо. Основной ее деятельности указано "консультирование по вопросам управления".

Видео дня

При этом об участии в боевых действиях там не упоминается. Об этом сообщила британская разведка.

На данный момент непонятно, в какой степени структура "ЧВК Центр Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью. Пока еще частные военные компании остаются незаконными в России, несмотря на длительные дискуссии о реформировании закона.

Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, скорее всего, частично финансирует организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.

Примечательно, что Пригожин признался в основании ЧВК только в сентябре 2022 года, в октябре 2022 года он открыл офис в Санкт-Петербурге, а уже в декабре появилась регистрация.

Как полагают эксперты, регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию.

Стоит отметить, что на территории Украины сейчас находится около 50 000 "вагнеровцев".

Напомним, Кремль продолжает отрицать утверждение основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что только эти силы несут исключительную ответственность за "захват" Соледара в Донецкой области. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков даже косвенно обвинил его в умышленном раскрытии конфликта между минобороны и ЧВК в российском информационном пространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у его наемников, воюющих против Украины, "постоянно пытаются украсть победу". По его словам, заслуги боевиков пытаются принизить, для чего в росСМИ постоянно рассказывают о присутствии на фронте других российских оккупантов, но только не "вагнеровцев".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!