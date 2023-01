Пригожин подрывает доверие россиян к минобороны РФ и окружению Путина: в ISW рассказали о ''подковерной'' борьбе

Кремль продолжает оспаривать утверждения основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что только эти силы несут исключительную ответственность за "захват" Соледара на Донетчине. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков даже косвенно обвинил его в преднамеренном разоблачении конфликта между минобороны и ЧВК в российском информационном пространстве.

Однако главарь "вагнеровцев" продолжает свои усилия по подрыву доверия к оборонному ведомству России и связанным с кремлевским диктатором Владимиром Путиным деятелям. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне Путин объяснил "успех" на передовой планами министерства обороны и генерального штаба РФ, отвечая на вопрос журналиста о наступлении оккупантов в Соледаре. Его заявление транслировалось в прямом эфире росТВ и, считают эксперты, было преднамеренной попыткой подорвать влияние Пригожина в российском информпространстве, учитывая, что ранее Путин воздерживался от комментариев о тактических "успехах" захватчиков в Украине.

"Путин, возможно, также стремился продемонстрировать, что он сохраняет контроль над традиционными росСМИ, в то время как Пригожин продолжает наращивать аудиторию в Telegram и других социальных сетях. Минобороны РФ, в свою очередь, также продолжало сообщать о том, что штурмовые отряды Южного военного округа (ЮВО) и воздушно-десантные войска атакуют украинские позиции в районе Бахмута, и, вероятно, намеренно исключило упоминание сил "Вагнера" в своем ежедневном брифинге от 15 января", – отметили в ISW.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков попытался опровергнуть сообщения о продолжающемся конфликте между Пригожиным и МО РФ, заявив 16 января, что эти данные являются "продуктами информационных манипуляций". Мол, у Кремля есть "друзья", которые тоже ведут себя подобным образом.

По словам аналитиков, заявление Пескова могло быть негласно нацелено на Пригожина, чья критика минобороны становится все более наглой. Песков также продолжил попытки Путина подорвать усилия "вагнеровцев" по продвижению версии о том, что они несут ответственность за "захват" Соледара, отметив, якобы россияне будут помнить как российских военнослужащих, так и силы "Вагнера" за их достижения.

"Пригожин продолжает свои усилия по подрыву доверия к минобороны и связанным с Путиным деятелям. Он прямо ответил на заявление Пескова, сказав, что у него нет оснований не доверять ему. Хотя он мог бы легко опровергнуть сообщения о конфликте, Пригожин просто продолжил свою тактику использования заведомо расплывчатых сообщений, чтобы вызвать больше дискуссий в российском информпространстве, что в конечном итоге было направлено на подрыв доверия к минобороны и Путину", – указали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, у "Вагнера" представили военного преступника, командующего штурмом Соледара на Донетчине. Его имя не называлось, однако расследователи установили, что это Антон Олегович Елизаров, ранее засветившийся в Сирии и Ливии.

