'Снова внештатный сход боеприпасов?' Россияне устроили истерику из-за взрывов в Белгороде с погибшими

Днем 15 февраля в Белгороде прогремели мощные взрывы, в результате которых среди мирных жителей зафиксированы погибшие и раненные. Граждане страны-террориста РФ устроили истерику и пожаловались, что их оккупационная армия вновь сбивает ракеты прямо над жилыми кварталами.

Некоторые россияне призвали не плакать в сети, а предъявлять претензии руководству РФ. Своими впечатлениями от взрывов в Белгороде россияне поделились в Telegram.

Жители Белгорода возмущены, что из-за работы противовоздушной обороны над городом обломки ракет падают на мирных жителей. В связи с этим россияне порекомендовали своим военным не сбивать ракеты над жилыми кварталами и не устраивать трагедии.

В то же время гражданам РФ посоветовали предъявлять претензии военному руководству и непосредственно кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Напомним, в России 15 февраля заявили, что Белгород якобы подвергся "массированному обстрелу". В результате него получил повреждения торговый центр, есть погибшие и по меньшей мере десять человек пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 февраля в российском Белгороде горел завод по производству стройматериалов. Перед тем в городе раздались взрывы на сирены, а российская ПВО пыталась сбить что-нибудь в небе.

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