В российском Белгороде раздались взрывы: горит один из заводов. Видео

В российском Белгороде днем 7 февраля звучала сирена и взрывы. Российская ПВО пыталась сбить что-то в небе над облцентром.

При этом местные жители сообщают о пожаре на одном из белгородских заводов. Об этом пишут местные паблики Белгорода, в МО РФ тем временем утверждают, что "атака пресечена".

"Над Белгородом громко. Звучит сирена", – пожаловался один из белгородских Telegram-каналов в 15:27 по киевскому времени.

Также россияне сообщили о работе российского ПВО.

Спустя десять минут на этом паблике появилось еще более "тревожное" сообщение.

"На Крейде что-то горит. Неизвестно, связано ли это со взрывами в небе", – гадали администраторы канала.

Белгородцы, наблюдающие пожар, утверждают, что горит завод ЖБК-1.

"По нашей информации, ракета попала в котельную завода ЖБК-1 и цех металлоизделий", – пишет одно из российских СМИ.

Завод, на котором вспыхнул пожар, позиционирует себя "одним из лидеров по производству стройматериалов" и хвастается тем, что работает на российском рынке "более 65 лет".

Судя по сообщениям в местных пабликах, атака продолжалась не менее часа.

Тем временем в российском минобороны пытаются убедить любующихся горящим заводом белгородцев в "пресечении атаки киевского режима".

"Около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области", – выдали в МО РФ.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подтвердив версию МО РФ со "сбитием семи ракет на подлете к городу", все же признал, что сбили не все.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода – у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – заявил чиновник.

Также он признал "повреждения на территории одного из промышленных предприятий" в самом Белгороде и прилет на еще одном в Белгородском районе.

Напомним, 6 февраля в Белгородской области пожаловались на атаку "украинских" дронов. Сбить российской ПВО удалось не все. Однако, согласно заявлениям местных властей, вследствие прилета якобы пострадали лишь частные дома.