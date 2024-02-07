В российском Белгороде раздались взрывы: горит один из заводов. Видео
В российском Белгороде днем 7 февраля звучала сирена и взрывы. Российская ПВО пыталась сбить что-то в небе над облцентром.
При этом местные жители сообщают о пожаре на одном из белгородских заводов. Об этом пишут местные паблики Белгорода, в МО РФ тем временем утверждают, что "атака пресечена".
"Над Белгородом громко. Звучит сирена", – пожаловался один из белгородских Telegram-каналов в 15:27 по киевскому времени.
Также россияне сообщили о работе российского ПВО.
Спустя десять минут на этом паблике появилось еще более "тревожное" сообщение.
"На Крейде что-то горит. Неизвестно, связано ли это со взрывами в небе", – гадали администраторы канала.
Белгородцы, наблюдающие пожар, утверждают, что горит завод ЖБК-1.
"По нашей информации, ракета попала в котельную завода ЖБК-1 и цех металлоизделий", – пишет одно из российских СМИ.
Завод, на котором вспыхнул пожар, позиционирует себя "одним из лидеров по производству стройматериалов" и хвастается тем, что работает на российском рынке "более 65 лет".
Судя по сообщениям в местных пабликах, атака продолжалась не менее часа.
Тем временем в российском минобороны пытаются убедить любующихся горящим заводом белгородцев в "пресечении атаки киевского режима".
"Около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области", – выдали в МО РФ.
Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подтвердив версию МО РФ со "сбитием семи ракет на подлете к городу", все же признал, что сбили не все.
"По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода – у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – заявил чиновник.
Также он признал "повреждения на территории одного из промышленных предприятий" в самом Белгороде и прилет на еще одном в Белгородском районе.
Напомним, 6 февраля в Белгородской области пожаловались на атаку "украинских" дронов. Сбить российской ПВО удалось не все. Однако, согласно заявлениям местных властей, вследствие прилета якобы пострадали лишь частные дома.
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