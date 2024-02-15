Снова российская ПВО 'дала сбой'? В Белгороде пожаловались на мощные взрывы, есть погибшие и раненые. Фото и видео

В России 15 февраля заявили, якобы Белгород подвергся "массированному обстрелу". В результате него получил повреждения торговый центр, есть погибшие и по меньшей мере десять человек пострадали.

Об этом после 11:00 в четверг сообщили российские паблики. По их данным, в регионе отработала российская противовоздушная оборона.

"Жители города сообщают о нескольких сбитых снарядах", – писали пропагандисты под видео со звуками сирен в Белгороде..

Они добавили, что повреждения получил ТЦ "Князь Владимир" на улице Спортивной, а также автомобили на улице Губкина.

"Предварительно, пострадали по меньшей мере 10 человек, есть погибшие. Власти официально не комментировали ситуацию", – добавили россияне.

Примечательно, что "прилеты" в Белгороде случились именно в то время, когда в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения войсками РФ баллистики по Харьковщине.

"Белгородское ПВО убивает белгородских мирных жителей", – прокомментировал ситуацию в российском городе украинский мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Как сообщал OBOZ.UA, 7 февраля в российском Белгороде горел завод по производству стройматериалов. Перед тем в городе раздались взрывы на сирены, а российская ПВО пыталась сбить что-нибудь в небе.

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