Снежные заносы на дорогах и оборванные провода: часть России накрыл мощный циклон. Фото и видео

В понедельник, 22 ноября, регионы Дальнего Востока в России накрыл сильнейший циклон. Там идет дождь со снегом, на дорогах образовалась ледяная каша, которая грозит гололедом, действует штормовое предупреждение. Без света остались порядка 2 тыс. человек.

Как сообщают "РИА Новости", непогода, в частности накрыла Владивосток. Жителям города и прилегающих районов порекомендовали не покидать свое жилье без острой необходимости, а также отказаться от пользования личным транспортом. Обучение переведено на дистанционный режим.

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Также метель разгулялась в Хабаровске, Еврейской автономной области, Амурской, Сахалинской областях, Приморье, Камчатке. Там сильный ветер и плохая видимость на трассах. Власти ввели режим повышенной готовности. Движение пассажирских автобусов на трех участках остановлено. Дежурят оперативные группы МЧС.

В Петропавловске-Камчатском из-за непогоды сломаны десятки деревьев и несколько опор линии электропередачи – там порывы ветра доходили до 20 метров в секунду, а также выпала месячная норма осадков. Коммунальщики работают в усиленном режиме.

Напомним, 20 ноября часть регионов Украины также накрыл ураган. Непогода повалила множество деревьев, повредив некоторые автомобили, и оставила без электроэнергии несколько населенных пунктов. Стихия разгулялась в Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях. Дороги оказались заблокированы из-за поваленных деревьев.

При этом в Киеве во время урагана погибла 35-летняя жена священника. Несчастный случай произошел во время крестного хода, который верующие совершали к престольному празднику церкви святого мученика Валерия Мелитинского. На женщину упало дерево, от полученных травм она скончалась на месте.

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