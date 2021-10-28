Смертоносный ураган Medicane приблизился к Сицилии: его жертвами уже стали два человека. Фото

Южные регионы Италии 27 октября подверглись влиянию редкого средиземноморского урагана Medicane, при котором порывы ветра достигают более 100 километров в час. Это привело к сильным штормам, а также гибели людей в прибережных районах возле Сицилии.

Морские волны высотой в пять метров накрыли восточную часть Сицилии и Калабрию, к ним присоединились ливни, затопив дороги и здания, сообщает The Guardian. В сети опубликованы кадры, как паводки превращают улицы в реки, а площади – в озера (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Департамент гражданской защиты Италии еще во вторник опубликовал самое серьезное погодное предупреждение для жителей Сицилии и Калабрии.

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На тот момент уже были подтверждены две смерти. Сперва мертвым нашли 67-летнего жителя Скордии. Затем 53-летний мужчина утонул в городе Гравине к северу от Катания, спасатели продолжали поиски его жены.

Мэр Катании Сальво Поглиезе назвал погодные явления "беспрецедентными" и приказал закрыть все предприятия, а людей – не выходить из дома, за исключением чрезвычайных обстоятельств.

Синоптики назвали Medicane "монстром"

Специалисты утверждают, что ураган Medicane стал последним свидетельством того, как чрезвычайная климатическая ситуация непоправимо превращает Средиземное море в тропическое.

"Сицилия становится тропической, и предстоящий Medicane, возможно, будет первым в этой области, но, конечно, не последним. Мы привыкли думать, что этот тип урагана и циклона начинается в океанах, а не в замкнутом бассейне, таком как Средиземное море. Однако это не так", – предупреждал профессор экологии и чрезвычайных климатических ситуаций в Университете Катании Кристиан Малдер.

По его словам, ураган сформировался из-за жаркого климата Северной Африки и теплых вод Средиземного моря. Сегодня в Эгейском море температура на 3 °C выше средней, а в Ионическом – почти на 2 °С.

"В результате получилась скороварка", – заявил профессор.

Синоптики говорят, что Medicane является чем-то исключительным, так называемым гибридным атмосферным явлением. Как передает La Repubblica, по прогнозам команды сайта IlMeteo.it, ураган может полностью накрыть Сицилию в четверг или пятницу, 28-29 октября. А покинуть этот район – в период ближайших выходных.

Отмечается, что название этого погодного явления произошло от слияния английских слов MEDIterintage hurriCANE – буквально "средиземноморский ураган", поскольку из-за физических характеристик атмосферной структуры он напоминает "монстров", которые образуются в океанах.

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