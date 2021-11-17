В Канаде из-за наводнений сошел с рельсов поезд, затоплены мосты и блокирован порт. Фото и видео

Провинция Британская Колумбия в Канаде серьезно пострадала от наводнений и оползней, к которым привели проливные дожди. Повреждены железнодорожные пути, дороги и мосты.

Об этом пишет Reuters. Из-за стихии также оказался заблокирован порт Ванкувера (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Город остался без грузового железнодорожного сообщения, по которому в порт доставляют товары.

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Также известно минимум об одном поезде, сошедшем с рельсов, однако обошлось без жертв.

Около 300 человек были заблокированы на трассе возле городка Агасис, пишет CBC News. К их эвакуации привлекали вертолеты.

Эвакуировать пришлось и жителей города Мерит, в котором затопило водоочистные сооружения.

В течение последних суток в провинции выпало рекордное количество осадков, которые превысило месячную норму.

Как сообщал OBOZREVATEL, октябре испанский регион Аликанте пострадал от мощного наводнения, вызванного сильными дождями. Были затоплены целые улицы и рынки, пострадали дома, а десятки машин оказались под водой и сносились потоками.