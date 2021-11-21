В Киеве во время урагана погибла 35-летняя жена священника

В субботу, 20 ноября, по Киеву пронесся ураган, который привел к падению деревьев в разных частях города. Одно из них в Гидропарке насмерть придавило 35-летнюю женщину.

Погибшей оказалась супруга священника одного из столичных храмов. Об этом сообщили на странице в Facebook храма Иерусалимской иконы Богородицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что несчастный случай произошел во время крестного хода, который верующие совершали к престольному празднику церкви святого мученика Валерия Мелитинского.

"Во время крестного хода и порыва ветра на матушку Марию упало дерево и она от полученных травм скончалась на месте. Ей было 35 лет", – говорится в сообщении.

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Известно, что погибшая была женой настоятеля храма Преображения Господня на Вырлице – Сергея Коцаря. У батюшки осталось четверо детей.

Напомним: синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на воскресенье, 21 ноября. Прогнозируют сильные порывы ветра (I уровень опасности погодных условий, желтый).

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября на Троещине в Киеве водитель авто Skoda Octavia наехал на женщину с ребенком, гулявшим на ярмарке выходного дня. Маленькая девочка отделалась испугом, а вот у женщины медики заподозрили перелом ноги.