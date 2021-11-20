В Украине ураган повалил деревья, оставил без света села и повредил автомобили. Фото и видео

Ряд регионов в Украине 20 ноября накрыл ураган. Непогода повалила множество деревьев, повредив некоторые автомобили, и оставила без электроэнергии несколько населенных пунктов.

Удар стихии пришелся на Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Полтавскую области. К разблокированию трасс были привлечены правоохранители, сообщается на сайте ГУНП Черниговщины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Дороги оказались заблокированы из-за поваленных деревьев. В частности, речь идет о трассе М-01 в Черниговском регионе. Сейчас движение по ней уже восстановлено.

Также в Черкасской области сработали защитные системы, в результате чего без электроэнергии остались жители 10 населенных пунктов в Черкасском и Золотоношском районах. На месте работают аварийные бригады, уточняют в ГСЧС.

В Киеве упавшие из-за сильного ветра деревья повредили несколько автомобилей.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Канаде из-за наводнений, вызванных проливными дождями, были повреждены железнодорожные пути, дороги и мосты.