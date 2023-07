Ситуация для войск Путина ухудшится: в ISW рассказали о последствиях взрывов на Крымском мосту

Атака на Крымский мост 17 июля окажет значительное и продолжительное воздействие на российскую военную логистику. Поток туристов, бегущих из оккупированного полуострова, заблокирует для РФ переброску подкрепления войскам на юг Украины в разгар украинского контрнаступления.

Тем временем российские власти заняты смягчением последствий взрывов, а не использованием инцидента для массированных информационных атак с риторическими интонациями о войне. На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что в Кремле обвинили украинские спецслужбы в нанесении удара надводными дронами по мосту через Керченский пролив между Россией и временно оккупированным Крымом утром понедельника. На кадрах видно, что один пролет автомобильной части моста обрушился, а другой получил повреждения, но устоял.

В министерстве транспорта РФ заявили, якобы удары не повредили ни железнодорожный мост, ни опоры автомобильного моста, а железнодорожное движение там возобновилось через несколько часов после удара.

Вместе с тем оккупационные "власти" Крыма перенаправили интенсивное движение гражданского транспорта в Россию через захваченные территории юга Украины. В российских пабликах жаловались на значительные пробки в Джанкойском районе полуострова и временно оккупированной части Херсонской области в направлении Мелитополя.

"Бегущие из Крыма туристы усугубили проблемы движения и, вероятно, помешали российской логистике из полуострова в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей. Оккупационные "власти" попросили гражданских лиц рассмотреть альтернативные пути эвакуации, чтобы смягчить насущные проблемы с дорожным движением", – говорится в сводке ISW.

Аналитики считают, что неспособность российского правительства привести общество в состояние военного времени окажет значительное влияние на логистику ВС РФ. Ведь мост через Керченский пролив проходит вдоль одной из двух наземных коммуникаций, обеспечивающих южную группировку войск РФ, а другой маршрут ведет через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

"Этот логистический маршрут теперь является единственной точкой отказа для снабжения большого количества механизированных российских сил на юге Украины, необходимых для отражения украинских контрнаступлений. Российские и оккупационные чиновники, тем не менее, продолжали продвигать оккупированный Крым как туристическое направление, призывая россиян проезжать через зону боевых действий, а не советуя им избегать ее, как поступило бы ответственное правительство", – подчеркнули в ISW.

Там добавили, что оккупационные "власти" в последнее время изо всех сил пытались смягчить проблемы с дорожным движением только из-за увеличения российского туризма через Крымский мост. Диктатор Владимир Путин даже приказал использовать военные средства для переправы туристов через пролив.

По мнению аналитиков, российская логистика на юге Украины пострадает в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что, вероятно, усугубит недавние серьезные жалобы пропагандистов на неадекватность осуществления российских поставок. В частности, жалобы бывшего командующего 58-й общевойсковой армией (ЮВО) генерал-майора Ивана Попова на жестокое обращение российского военного командования с оккупантами, "обороняющимися" от украинского контрнаступления на юге Украины, вызвали большое возмущение в российском информационном пространстве.

Многие слова Попова указывали на то, что 58-я общевойсковая армия и, вероятно, другие российские соединения, дислоцированные в Запорожской области, страдают от нехватки снабжения, которая еще больше усугубится, если поток туристов и других гражданских лиц замедлит логистические маршруты в Крыму, поддерживающие оккупационные силы на юге Украины.

"Дальнейшие проблемы с поддержкой этой группировки и жалобы, возникающие в российском информационном пространстве, вероятно, вызовут еще больше возмущения со стороны российского ультранационалистического сообщества и подорвут доверие к министерству обороны России", – оценили в ISW последствия атаки на Крымский мост.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России признали, что атака 17 июля полностью разрушила автомобильную часть Крымского моста, где не подлежит восстановлению одна пролетная конструкция. Речь идет о полосе, по которой транспорт двигался в направлении Тамани (Краснодарский край РФ) – ее в РФ пообещали заменить.

