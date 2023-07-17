В РФ признали, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению: когда запустят движение

В России заявили, что в результате атаки, совершенной около 3:00 понедельника, 17 июля, на автомобильной части Крымского моста разрушено полностью и не подлежит восстановлению одно пролетное строение. Речь идет о полосе, по которой транспорт двигался в направлении Тамани (Краснодарский край РФ). Эту часть конструкции в РФ обещали заменить.

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Для ремонтных работ оккупантам придется построить временный 250-метровый мост, потому что подходы плавучими кранами к поврежденной части сооружения невозможны, заявил вице-премьер страны-агрессора Марат Хуснуллин на совещании с диктатором Владимиром Путиным вечером 17 июля. Это событие пропагандистские телеканалы транслировали в прямом эфире.

"Предварительно, придется 250 метров погонных построить временный мост, подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью", – заявил российский политик.

Пролетное строение – это несущая конструкция, перекрывающая пролеты между опорами.

Страна-террорист объявила, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста она хочет запустить 15 сентября, по второй стороне – в ноябре.

"Уставший" пролет – это не единственное разрушение. Хуснуллин отчитался Путину, что:

– другой пролет по направлению в Керчь поврежден, но находится на опоре;

– одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать;

– опоры моста якобы не повреждены и "в нормальном состоянии";

– один железнодорожный путь имеет "незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов".

Как писал OBOZREVATEL:

– 17 июля 2023 года после новой "бавовны" на Крымском мосту в море в районе города Ейск (Краснодарский край РФ) упал российский штурмовик Су-25. Интересно, что после первого взрыва на переправе через Керченский пролив (8 октября 2022 года) "демилитаризацию" прошел истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупантов. Он тоже "приземлился" в Ейске 17-го числа (17 октября 2022-го). Детальнее об этом совпадении можно почитать по ссылке.

– Издание Financial Times назвало повторную удачную атаку по "сакральному" для президента РФ Владимира Путина Крымскому мосту "унизительным ударом по престижу Кремля".

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