Уроженка Мукачево, запроданка Лолита Милявская, которая построила карьеру в РФ и не брезгует зарабатывать кровавые рубли, озадачила цветом своего паспорта. В свежем ролике, которым артистка поделилась в соцсетях, она отметила, что ее документ – "серпастый и молоткастый", намекая на гражданство СССР.

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Однако проверить, какой паспорт носит в сумке предательница не удалось, ведь путинистка показала лишь белую обложку. В прошлом Милявская заявила пропагандистам, что вообще никогда не имела украинского гражданства.

"Я гражданка России – подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины – не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР", – рассказала она. Лолита добавила, что действительно имеет гражданство Израиля благодаря отцу. По имеющимся данным, запроданка имеет паспорт РФ, Израиля и СССР.

Кроме того, как показала путинистка, в ее сумке всегда можно найти "челюсть". Напомним, недавно горе-артистка записала видео о том, как "выбила зуб микрофоном". Инцидент Милявская назвала "профессиональной травмой". "Это профессиональная травма, через это проходят абсолютно все, потому что ты варьируешь подачи микрофона, и зуб периодически трескает, трескается, в какой-то момент вылетает. Ну, сейчас уже зуб практически на месте", – отметила она. Видео – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как у предательницы Лолиты в России появились серьезные проблемы с концертами: "Я напишу на вас донос". Подробности – в нашем материале.

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