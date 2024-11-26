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Беби-бум у украинских полярников: пингвины отложили возле "Вернадского" уже около 1800 яиц. Фото

OBOZ.UA
Мир
2 минуты
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Беби-бум у украинских полярников: пингвины отложили возле 'Вернадского' уже около 1800 яиц. Фото

На острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", насчитали около 1800 яиц пингвинов. Сейчас там находятся около 4 тысяч птиц.

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Об этом сообщил биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко в Facebook. Он отметил, что пингвины каждый год все больше захватывают окрестности станции.

Беби-бум у украинских полярников: пингвины отложили возле "Вернадского" уже около 1800 яиц. Фото

"В примерно 900 гнездах уже есть яйца, преимущественно – по два. Высиживает их пара родителей по очереди: пока кто-то ходит кормиться в океан, другой остается на гнезде. Затем они меняются", – написано в сообщении.

Беби-бум у украинских полярников: пингвины отложили возле "Вернадского" уже около 1800 яиц. Фото

Субантарктические пингвины выводят потомство в гнездах, построенных из камней. В то время как королевские и императорские пингвины выгревают яйца на лапах. Однако эти виды не обитают вблизи станции "Академик Вернадский" и появляются там изредка, в качестве гостей.

Беби-бум у украинских полярников: пингвины отложили возле "Вернадского" уже около 1800 яиц. Фото

Когда ждать маленьких пингвинов на Галиндез

Первые яйца пингвинов появились в начале ноября, так что птенцы начнут вылупляться уже к середине декабря, поскольку период инкубации длится около 34-36 дней. В Национальном антарктическом научном центре отмечают, что украинские ученые ведут наблюдение за пингвинами и другими птицами в контексте исследования изменений климата. В частности, миграция субантарктических пингвинов за последние 20 лет является одним из четких доказательств потепления в Антарктике.

Беби-бум у украинских полярников: пингвины отложили возле "Вернадского" уже около 1800 яиц. Фото

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разведчики провели необычную операцию на острове Змеиный, они эвакуировали 15 котиков в приют "Сириус". Мероприятие по спасению проходило при поддержке фондов "Повернись живим" и MacPaw Foundation.

Приближение зимних морозов усложняет беззаботную жизнь многочисленных кошек и котят, обитающих на острове Змеиный. Поэтому бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, которые осуществляли патрулирование, решили сделать важное дело – эвакуировали 15 животных с острова на "большую землю".

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