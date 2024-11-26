Беби-бум у украинских полярников: пингвины отложили возле 'Вернадского' уже около 1800 яиц. Фото

На острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", насчитали около 1800 яиц пингвинов. Сейчас там находятся около 4 тысяч птиц.

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Об этом сообщил биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко в Facebook. Он отметил, что пингвины каждый год все больше захватывают окрестности станции.

"В примерно 900 гнездах уже есть яйца, преимущественно – по два. Высиживает их пара родителей по очереди: пока кто-то ходит кормиться в океан, другой остается на гнезде. Затем они меняются", – написано в сообщении.

Субантарктические пингвины выводят потомство в гнездах, построенных из камней. В то время как королевские и императорские пингвины выгревают яйца на лапах. Однако эти виды не обитают вблизи станции "Академик Вернадский" и появляются там изредка, в качестве гостей.

Когда ждать маленьких пингвинов на Галиндез

Первые яйца пингвинов появились в начале ноября, так что птенцы начнут вылупляться уже к середине декабря, поскольку период инкубации длится около 34-36 дней. В Национальном антарктическом научном центре отмечают, что украинские ученые ведут наблюдение за пингвинами и другими птицами в контексте исследования изменений климата. В частности, миграция субантарктических пингвинов за последние 20 лет является одним из четких доказательств потепления в Антарктике.

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разведчики провели необычную операцию на острове Змеиный, они эвакуировали 15 котиков в приют "Сириус". Мероприятие по спасению проходило при поддержке фондов "Повернись живим" и MacPaw Foundation.

Приближение зимних морозов усложняет беззаботную жизнь многочисленных кошек и котят, обитающих на острове Змеиный. Поэтому бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, которые осуществляли патрулирование, решили сделать важное дело – эвакуировали 15 животных с острова на "большую землю".

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