'Где социальные службы?' Сеть возмутило видео с участницей шоу 'Беременная в 16', родившей от учителя

Скандальная участница шоу "Беременная в 16" Людмила Нечипоренко, родившая ребенка от школьного учителя по информатике, засветилась на трансляции украинских стримеров и поразила пользователей сети своим поведением. Видеофрагменты с прямого эфира быстро завирусились в TikTok, собрав 1 миллион просмотров.

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Во время стрима героиня "Беременной в 16" читала "рэп", состоявший исключительно из нецензурных слов. Перед компанией, сидевшей за столом с закусками, стояли рюмки с алкоголем.

В одном из роликов девушка не может ответить на вопросы, которые задает блогер, а только смотрит сквозь него, кивая головой. Рядом с ней сидит мужчина – бывший учитель информатики и отец ребенка Сергей, с которым Людмила стала встречаться в 16 лет, когда избраннику было 32.

Поведение молодой мамы озадачило украинцев. Свое возмущение они выразили в комментариях под видео, призвав социальные службы обратить внимание на Нечипоренко:

"Где социальные службы?"

"Это ужас, разве это мама? Где служба?"

"Словарный запас – топ. Кроме матов ничего не придумает".

"У нее забрали ребенка?"

"Это просто ужас".

"Что-то она резкость не наведет! Не понимает, откуда к ней обращаются".

Напомним, выпуск "Беременной в 16" при участии Людмилы Нечипоренко, получивший название "Школьный учитель и ученица: любовь или статья?" в настоящее время насчитывает 7,5 миллионов просмотров на YouTube. Сразу после выхода эпизод наделал немало шума в сети: некоторые осудили главную героиню, другие же встали на ее защиту. Подробности – читайте здесь.

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