"Враг ведет гибридную войну": в Нацполиции прокомментировали массовые "заминирования" в 13 областях Украины

26 ноября в Украине начала распространяться волна сообщений о "заминировании" зданий по крайней мере в 13 областях. Информация о потенциальной опасности поступила в многочисленные государственные учреждения, учебные заведения и больницы.

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Об этом сообщает "Общественное". В Нацполиции дали комментарий изданию OBOZ.UA отметив, что проверяют все объекты, о которых поступила информация о заминировании.

Каждый случай рассматривается как реальная угроза, однако стражи порядка не исключают, что таким образом враг может осуществлять гибридную войну, пытаясь дестабилизировать ситуацию в регионах.

"Правоохранители каждый раз реагируют на такие сообщения, как на реальные – отработан четкий алгоритм. Не исключено, что враг таким образом ведет свою гибридную войну – пытается дестабилизировать ситуацию в регионах и для этого создает ИПСО. Сил полиции хватает для того, чтобы проверить все объекты", – отметили в Нацполиции.

Так, в Киеве сообщили о заминировании помещения Высшего совета правосудия. Из здания были эвакуированы работники, однако угроза не подтвердилась.

Редакция издания The Page также получила уведомление о заминировании. В письме "минер" заявляет, что установил более 20 взрывных устройств, завернутых в вакуумные упаковки, что делает невозможным их обнаружение собаками. Он также заявил, что будет взрывать здания каждые 3-4 дня.

В письме указаны другие потенциальные объекты для минирования, среди которых: посольство Норвегии, ТРЦ Pulsar, ТРЦ Tehno Plaza, телеканал "1+1", средняя школа № 31, Печерская районная госадминистрация в Киеве, гостиница Hotel Eurasia. Однако некоторые адреса оказались неправильными, в частности, с ошибками указаны посольство Норвегии, Печерскую РГА, телеканал "1+1" и другие объекты.

Кроме Киева, сообщения о минировании проверяют также в Сумах, где среди потенциально заминированных объектов оказались Сумский горсовет и учреждения здравоохранения. В настоящее время проверяют 7 учреждений, людей оттуда эвакуировали.

В Кропивницком поступило сообщение о заминировании здания на Большой Перспективной, где расположен Ленинский суд, однако во время проверки никаких взрывных устройств не найдено.

Также информация о минировании поступила по нескольким объектам в Нововолынске, среди которых водоканал, больница, лицей и "Нововолынсктеплокоммунэнерго". Информация о "заминировании" не подтвердилась, а предприятия и учреждения возобновили работу.

В Запорожье проверяют данные о минировании 27 объектов гражданской и критической инфраструктуры.

Правоохранители призывают людей быть осторожными в местах событий, не приближаться к зданиям, о которых поступили сообщения о минировании, и оставаться на безопасном расстоянии, пока продолжается работа правоохранителей.

Напомним, что предварительно волна сообщений о минировании в Украине прокатилась 14 октября. Анонимные письма получили более 60 иностранных дипломатических учреждений Украины и подразделения Министерства иностранных дел. Правоохранители прибывали на места происшествий и проводили проверку.

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