"Северная Осетия без России": в Дагестане появились антироссийские граффити. Фото

В Республике Дагестан, самой крупной на Северном Кавказе, на улицах появились антироссийские лозунги. Неизвестные активисты распространяют надписи "Северная Осетия – без России".

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Соответствующие фото в понедельник, 24 июля, опубликовал местный Telegram-канал "Утро Дагестан". На обнародованных кадрах видно, что авторы использовали для своих граффити трафарет.

На некоторых из них для слова "Россия" использовали темно-красную "кровавую" краску.

"Даже так?! Вау!" – подписали эти снимки в публикации Telegram-сообщества. Где именно были сделаны кадры, не уточняется.

Добавим, что Дагестан считается наиболее мятежной республикой в составе страны-агрессора РФ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Британское издание The Times считает, что незавершенный госпереворот, затеянный владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, является стартовым этапом к развалу РФ на отдельные суверенные республики.

– В Politico также отметили, что мятеж Пригожина показал хрупкость власти российского диктатора Владимира Путина и возможность падения его режима.

– В июле в Главном управлении разведки МО Украины, комментируя задержание в Москве террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), заявляли, что "жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния".

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