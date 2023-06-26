После мятежа Пригожина Британия начала готовиться к распаду России – The Times

Официальные лица Великобритании находят незавершенный госпереворот, затеянный пресловутым Евгением Пригожиным, стартовым этапом к развалу Российской Федерации на отдельные суверенные республики. Беспорядки и растерянность в Кремле 24 июня показали, что ситуация внутри самой России крайне нестабильна, не имеет надежной опоры.

Видео дня

Об этом пишет издание The Times, ссылаясь на бывшего военного атташе Соединенного Королевства в Москве Джона Формана. При этом он подчеркнул, что никто не испытывал иллюзий в случае успешного завершения мятежа.

"Победа Пригожина – наихудший сценарий. Не стоит тешить иллюзий, что он якобы более либерален, склонен к миру, потому что это натуральный фашист", – сказал экс-атташе.

Свою позицию выразил также и экс-посол от Лондона в Москве Родерик Лайн. Он подчеркнул, что мятеж боевиков ЧВК "Вагнер" снизил шансы Путина пожизненно остаться российским правителем, хоть, казалось бы, угроза его режиму миновала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мировое сообщество, в том числе, и иностранные разведки оценили степень унижения, которой Пригожин подверг Путина своим мятежом. Унижение российского диктатора и его слабость увидели буквально все, а это, в свою очередь, показало и новые угрозы.

Кроме того владелец ЧВК "Вагнера" своим "походом на Москву" спровоцировал увеличение поставок вооружения в Украину от европейских партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!