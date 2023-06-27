Крах режима Путина будет хаотичным, а оппозиция будет беспомощно наблюдать за этим со стороны – Politico

Неудавшийся военный переворот в РФ под руководством владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина все же принес один важный результат. Он показал хрупкость власти российского диктатора Владимира Путина и возможность падения его режима.

Видео дня

Об этом Politico, отмечая, что крах режима президента РФ будет хаотичным и жестоким. А все, на что, скорее всего, будет способна российская оппозиция – это лишь наблюдать за событиями со стороны.

Издание отмечает, что, хотя этот государственный переворот и не удалось довести до конца, Путин в этом случае явно проиграл. После того, как Пригожин остановил свое наступление на Москву, критические замечания звучали как от пропагандистов, так и рядовых россиян.

"Теперь страна и мир знают, что можно восстать против Путина", – подчеркнул российский предприниматель и оппозиционер Михаил Ходорковский.

Если же в РФ действительно начнется переворот, оппозиционеры, большинство из которых сейчас находится в эмиграции, вряд ли смогут повлиять на события в России, как бы они ни готовились к падению авторитарного режима.

Проблемой может стать и то, что среди российской оппозиции нет единства, некоторые группы даже враждуют между собой – так же было и во время революции 1917 года.

"Спасибо "Вагнеру" – они показали, что в России возможно все, а режим ослабевает. Привет всем оппозиционерам, кто еще не понял", – заявил оппозиционер Илья Пономарев.

Другие же лидеры российской оппозиции сейчас настроены скептически, они слишком осторожны, говорит Пономарев.

"Когда наступит окончательный крах, он, скорее всего, будет хаотичным и жестоким. Самые влиятельные силовики страны вряд ли отдадут свою власть, привилегии и богатство легко и без борьбы. И, вероятно, лучшим сценарием является такой, при котором они за кулисами договорятся один с одним и урегулируют ситуацию, возможно, с премьер-министром Михаилом Мишустиным как номинальным главой", – пишет Politico.

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже заговорил о развале России. В то же время он посетовал, что Запад пытается ввести его "в заблуждение", а НАТО "демонстрирует силу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 июня Путин после суток отсутствия в публичном пространстве выступил с обращением к россиянам и осудил мятеж Пригожина. Еще одно обращение диктатор адресовал военным РФ и заявил, что сбитые "вагнеровцами" летчики выполнили свой долг.

– Россияне же в ответ на это устроили истерику из-за слов Путина о сбитых "вагнеровцами" летчиках и назвали все цирком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!